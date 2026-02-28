İsrail'in İran'a saldırısı kripto piyasasını da vurdu: Bitcoin çakıldı

Terör devleti İsrail, İran'a karşı "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurdu.





Al Arabiya'nın aktardığına göre, İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.





Fars Haber Ajansı da, “Tahran’ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgelere yakın olan Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine çok sayıda roket isabet etti." yazısını geçti.





Savaş ortamında güvenli liman yatırımlarının yükselmesi ve riskli varlıkların ise değer kaybetmesi bekleniyor.









İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından 15 dakikada 100 milyon dolarlık kripto para uzun pozisyonu tasfiye etmesi de kripto para piyasasında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların ciddi zarar ettiğini anlatıyor.





Bitcoin çakıldı





Kripto para piyasasında en fazla işlem yapan para birimi olan Bitcoin ise günün başlangıcında yüzde 6,79 düşerek 63 bin 70 dolara geriledi.





Altcoinler de düştü





Altcoinlerin en fazla işlem gören para birimi Ethereum ise yüzde 8,73 düşüşle 1.858,27 dolara geriledi.











