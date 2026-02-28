Yeni Şafak
İsrail'in İran'a saldırısı kripto piyasasını da vurdu: Bitcoin çakıldı

İsrail'in İran'a saldırısı kripto piyasasını da vurdu: Bitcoin çakıldı

10:1028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından 15 dakikada 100 milyon dolarlık kripto para uzun pozisyonu tasfiye edildi. İsrail’in İran’a yönelik saldırı haberi gelince panik yaşayan piyasada ani bir düşüş yaşandı. Kripto yatırımcıları topluca zarar etti.

Terör devleti İsrail, İran'a karşı "önleyici bir saldırı" başlattığını duyurdu.


Al Arabiya'nın aktardığına göre, İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu bildirildi.


Fars Haber Ajansı da, “Tahran’ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgelere yakın olan Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine çok sayıda roket isabet etti." yazısını geçti.


Savaş ortamında güvenli liman yatırımlarının yükselmesi ve riskli varlıkların ise değer kaybetmesi bekleniyor.



İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından 15 dakikada 100 milyon dolarlık kripto para uzun pozisyonu tasfiye etmesi de kripto para piyasasında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların ciddi zarar ettiğini anlatıyor.


Bitcoin çakıldı


Kripto para piyasasında en fazla işlem yapan para birimi olan Bitcoin ise günün başlangıcında yüzde 6,79 düşerek 63 bin 70 dolara geriledi.


Altcoinler de düştü


Altcoinlerin en fazla işlem gören para birimi Ethereum ise yüzde 8,73 düşüşle 1.858,27 dolara geriledi.




#İsrail
#İran
#bitcoin
