445 milyar liralık istihdam kalkanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 3 milyon genci üretimin merkezine alacak 'GÜÇ-Gençliğin Üretim Çağı' programını başlatıyor. İstanbul Üsküdar'da düzenlenen sahur programında gazetecilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni projenin toplamda 445,1 milyar TL’yi aşan kaynakla yürütüleceğini söyledi. Işıkhan, "Program stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını buluşturuyor. Beş ana programdan oluşan bu yapı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları ve nitelikli istihdama yönelmelerini amaçlıyoruz" dedi.

800 BİN ÖĞRENCİ STAJ YAPACAK

Lise ve üniversite öğrencileri için staj olanaklarını tek çatı altında topladıklarını anlatan Bakan Işıkhan, "İŞKUR’un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı’nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaştırılırken kamu ve özel sektör işverenlerinin stajyer kontenjanları da daha etkin biçimde takip ediliyor. Önümüzdeki üç yılda 800 bin öğrenciye staj imkânı sağlanmasını planlıyoruz. 2022 yılından bu yana staj desteği için 80 milyar TL ödeme yapılmış, önümüzdeki dönem için ayrılan ilave 26,2 milyar TL kaynakla staj kapasitesinin daha da artırılmasını planlıyoruz. Ulusal staj programımızın bu yılki başvuruları 6 Ocak'ta başladı. Başvuru için son tarihimiz 16 Mart. Gençlerimizin yoğun ilgisi mevcut" diye konuştu.

İŞVERENLE DOĞRUDAN TEMAS KURACAKLAR

Işıkhan, meslek lisesi ve yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik devreye aldıkları “Geleceğim Meslekte” programı hakkında da bilgi verdi. Öğrencilerin bire bir kariyer danışmanlığı hizmetleriyle desteklendiğini dile getiren Işıkhan, "Meslek liseleri ve meslek yüksekokulları son sınıf öğrencilerine özel kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleri düzenlenerek gençlerin doğrudan işverenlerle temas kurması sağlanacak. Üç yıl içinde 750 bin gence bireysel kariyer desteği verilmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ile de üç yıl içinde 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılmasını planlıklarına dikkat çeken Işıkhan, şunları kaydetti: "Program kapsamında gençler, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda uygulamalı görevler üstleniyor; günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta desteğiyle süreç boyunca destekleniyor. Bu program için 107,3 milyar TL kaynak ayırmayı öngörüyoruz."

18–25 yaş arası gençler için “İşe İlk Adım” programı kapsamında ücret ve sigorta primi desteği de sağlanıyor. Bakan Işıkhan, gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin 6 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağını bildirdi. Işıkhan, "Üç yıl içinde 750 bin gencin bu programdan yararlanması planlanırken, toplam 215,8 milyar TL’lik kaynakla özel sektörle güçlü bir iş birliği kurulacak" dedi.

GÜNLÜK 1.375 LİRALIK CEP HARÇLIĞI

İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, ders dışı zamanlarda haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle; sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinden dijital dönüşüme, sosyal ve kültürel çalışmalardan girişimciliğe kadar yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanabilecek. Program kapsamında öğrencilere 1.375 liralık günlük cep harçlığı ödenecek.











