Kadınlar Günü'nde Waterman'dan zamansız hediye

Kadınlar Günü’nde Waterman’dan zamansız hediye

14:5627/02/2026, الجمعة
Allure Premium, her satırda kalıcı bir iz bırakmak isteyenler için tasarlandı.
Allure Premium, her satırda kalıcı bir iz bırakmak isteyenler için tasarlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilham veren, iz bırakan ve varlığıyla fark yaratan kadınları kutlamanın en anlamlı günü. Waterman, bu özel günde zarafeti ve gücü bir arada taşıyan Allure Premium Beyaz Dolma Kalem ile şık ve kalıcı bir hediye alternatifi sunuyor.

Saflığın ve özgüvenin simgesi beyazdan ilham alan tasarım; parlak lake kaplamalı gövdesi ve kapağıyla sade ama iddialı bir duruş sergiliyor. Geniş altın kaplamalı kapak halkası ve Waterman’ın imzası niteliğindeki çift kollu klips, kaleme sofistike bir karakter kazandırıyor. İlk dokunuştan itibaren güçlü bir ifade sunan Allure Premium, her satırda kalıcı bir iz bırakmak isteyenler için tasarlandı.

Zarafet ve ustalık bir arada

Waterman’ın ikonik halkalı “W” harfiyle kazınmış paslanmaz çelik ucu, pürüzsüz ve dengeli bir yazım deneyimi sunuyor. Günlük kullanım için ideal olan akış performansı, yazarken kontrol ve konfor hissini bir arada yaşatıyor. Dikkatle dengelenmiş ağırlığı sayesinde ele rahatça oturan tasarım, her imzayı daha anlamlı kılıyor.

Fransa’da üretilen Allure Premium Beyaz Dolma Kalem, Waterman’ın 140 yılı aşkın köklü ustalığından ilham alıyor. Zamansız çizgisi ve rafine detaylarıyla yalnızca bir yazım aracı değil, aynı zamanda güçlü bir ifade biçimi olarak öne çıkıyor.

Waterman imzalı özel hediye kutusunda sunulan Waterman Allure Premium Beyaz Dolma Kalem’in tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 2.700 TL’dir.

