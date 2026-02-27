Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. 2026 yılı ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 33'üncü aya taşımıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz NSosyal hesabından, 2026 yılı ocak ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.
"Kararlılıkla uyguladığımız politikalar sayesinde işsizlik oranı tek haneli seviyesini sürdürmektedir. 2026 yılı ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,1 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 33'üncü aya taşımıştır." değerlendirmesini yapan Yılmaz, gençlerde ve kadınlarda işsizlik oranının geçen senenin aynı ayına göre birer puan azalarak sırasıyla yüzde 14,3 ve yüzde 11 olduğunu bildirdi.
Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: