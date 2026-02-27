İstanbul’a nefes aldıracak proje: 127 kilometrelik yeni hat geliyor

İstanbul trafiğine rahatlama getirmesi beklenen büyük proje için düğmeye basıldı. Toplam değeri 6,75 milyar doları bulan yatırımla, Çayırova ile Çatalca arasında 127 kilometrelik yeni bir yüksek hızlı demiryolu hattı inşa edilecek.
Proje kapsamında, Kocaeli sınırındaki Çayırova ile İstanbul’un batısındaki Çatalca arasına tam 127 kilometre uzunluğunda yeni bir demiryolu döşenecek. Bu hat sayesinde yolcular ve yükler, İstanbul’un kuzey koridorunu kullanarak çok daha hızlı ve konforlu seyahat edebilecek.
Bakanlık, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için genel ihale ilanına çıkarken, proje 6,75 milyar dolarlık finansmanla desteklenecek. Bakanlığa bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin genel ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Türkiye, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin maliyetinin finansmanı için Dünya Bankasına 2 milyar dolar eş değerinde kredi başvurusunda bulundu.
Proje, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu tarafından ortak finansmanla desteklenecek. Toplam finansman tutarı 6,75 milyar dolar olacak.
Bakanlık, kredi tutarının bir kısmını bu proje kapsamında temin edilecek yapım işleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin ödemelerde kullanacak.
Projenin yapım süreci, üç bileşen kapsamında yürütülecek.
Modern ve elektrifikasyonlu yüksek hızlı hat
Çayırova ve Çatalca istasyonlarını birbirine bağlayan 122,3 kilometre uzunluğunda çift hat ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantılarının inşası ile toplamda 127 kilometre uzunluğunda, elektrifikasyonlu, tam sinyalizasyonlu ve azami tasarım hızı saatte 160 kilometre olan yüksek hızlı demir yolu altyapısı inşa edilecek.
Bu bileşen kapsamında, uygulayıcı kuruma doğrudan uygulama desteği sağlamak üzere bir proje yönetim danışmanı görevlendirilerek proje uygulaması güçlendirilecek. Ayrıca, hem uygulayıcı kuruma hem de proje kreditörlerine destek vermek üzere bağımsız bir proje uygulama gözetim danışmanı istihdam edilecek.
5 temel paket öngörülüyor
Proje kapsamında, yapım ve danışmanlık işlerini kapsayan 5 ayrı temel ihale paketi oluşturuldu. Buna göre, danışmanlık hizmetleri kapsamında, yapım işleri müşavirliği, proje yönetimi ve proje uygulama gözetim danışmanlıkları olmak üzere üç ihale paketi belirlendi.
Yapım ve elektrifikasyon işleri kapsamında projenin 4 ayrı kesimi ile sinyalizasyon ve telekomünikasyon işlerinin tasarımı, temini ve kurulumu olmak üzere iki ayrı ihale paketi planlandı.
Bu kapsamda, danışmanlık hizmetleri için mart ayında yapım işleri için nisan ayında özel ihale ilanlarının yayımlanması öngörülüyor.