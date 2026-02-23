Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.