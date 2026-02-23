Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek

08:4623/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Bakanlığın, yeni personel ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlığın, yeni personel ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 30 sürekli işçi alacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre taşra teşkilatında istihdam edilecek tarama uzmanı (kaptan) pozisyonunda 2, sınırlı kaptan olarak 5, deniz buhar ve motor makinisti görevinde 3, yağcı olarak 6, usta gemici pozisyonunda 3, gemici görevinde 2, başmakinist olarak 3, makine operatörü görevinde 3 ve düz işçi pozisyonunda 3 olmak üzere 30 sürekli işçi alımı yapılacak.

Açık iş ilanlarına bugünden itibaren 27 Şubat'a kadar Türkiye İş Kurumunun internet adresi (esube.iskur.gov.tr) üzerinden başvurulabilecek.

Sözlü sınav ve sonucuna ilişkin tüm bilgilendirmeler Bakanlığın internet adresinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.



#başmakinist
#kaptan
#Resmi Gazete
#sürekli işçi
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 pasaport yenileme ücretleri belli oldu! 6 aylık, 1,2,3,10 yıllık zamlı pasaport ücretleri ne kadar oldu, ne zaman geçerli olacak?