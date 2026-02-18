Türkler Almanya'da 500 bin kişiye istihdam sağlıyor

Almanya’da yaklaşık 100 bin Türk girişimci faaliyet gösteriyor. Bu girişimcilerin yaklaşık üçte biri hizmet sektöründe bulunuyor. Sektörel dağılımda yüzde 25’lik payla toptan ve perakende ticaret ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada ise son yıllarda artış gösteren ve ülkede hızla artan taahhüt projelerinin etkisiyle yüzde 20 pay sahibi olan inşaat sektörü bulunuyor. Gıda ve tekstil yüzde 12 paya sahip olurken, turizm yüzde 8, lojistik yüzde 6, sağlık vb hizmetler ise yüzde 5’lik payla bu sektörleri takip ediyor. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Almanya Temsilcisi Kemal Şahin, Türk girişimcilerin Almanya'da 90 milyar avro ciro ürettiğini ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.





3,5 MİLYON TÜRK ALMANYA’DA YAŞIYOR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından Antalya’da düzenlenen ‘DTİK Almanya Çalıştayı’nda konuşan Şahin, “Dünyada 6,5 milyon, Almanya'da ise 3,5 milyon Türk kökenli insan yaşıyor. Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolar seviyesinde. Bu rakamlar yalnızca ekonomik büyüklüğü değil aynı zamanda stratejik potansiyeli de ortaya koyuyor” diye konuştu. Almanya'nın birçok önemli şehrinde toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, bu şehirlerde 1.000'in üzerinde kişiye ulaştıklarını bildirdi. Şahin, “Amacımız kalıcı, sürdürülebilir ve stratejik bağlar kurmaktı. Biz rekabetin değil, birlikte üretme ve kazanmanın gücüne inanıyoruz" diye konuştu.





BU POTANSİYELİ STRATEJİK GÜCE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ

Almanya'daki Türk iş dünyasının mevcut yapısının değerlendirildiği toplantıda, diaspora diplomasisi perspektifinde iş birliği alanları ve DTİK Almanya yapılanmasının kurumsal yol haritası, Türk diasporasının iş dünyasındaki rolü ve geleceğe dönük ortak hedefler ele alındı. Çalıştayın açılışında konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz da, “Türk diasporası bilgi, deneyim, network ve gönül bağı demek. Eğer bu potansiyeli organize edebilirsek, sürdürülebilir ve stratejik bir güce dönüştürebiliriz” dedi.





DEİK 90 ÜLKEDE TEMSİL EDİLİYOR

DEİK Genel Sekreter Yardımcısı Adem Yavuz, açılışta yaptığı konuşmada, diasporanın doğrudan yatırım, ticaret köprüleri, girişimcilik ve bilgi transferi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti. Yavuz, DTİK'in yaklaşımının diaspora girişimcilerini görünür kılmak, iş dünyası ile diaspora arasında köprü kurmak ve yerel otoritelerle temas noktalarını çoğaltmak olduğunu dile getirdi. Yavuz, şunları aktardı: “90 ülkede 1.100'ün üzerinde üyeye sahibiz. Üyelerimizin yüzde 51'i Avrupa'da, yüzde 16'sı Avrasya'da, yer almakta.”



