Tarım satış kooperatiflerine 800 milyonluk kredi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’ye sunulan yazılı soru önergesine verdiği yanıtta tarım satış kooperatif birlikleri için kredi üst limitinin 800 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bolat, tarım satış kooperatif birlikleri için finansman paketindeki en üst limit diliminin 800 milyon TL olarak belirlendiğini vurgulayarak, bu tutarın birliklerin üretim ve pazarlama faaliyetlerine önemli katkı sunacağını ifade etti. Bakan Bolat, ihracatçılara yönelik devlet desteklerinin de sürdüğünü belirterek, 2025 yılında mal ihracatına 25,5 milyar TL destek ödemesi yapıldığını, 2026 yılı için ise 32,8 milyar lira bütçe ayrıldığını kaydetti. Bakanlık gözetiminde devreye alınan finansman paketiyle kooperatiflerin üretim kapasitesi ve nakit akışının güçlendirilmesi hedefleniyor.