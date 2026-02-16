Tarım satış kooperatiflerine 800 milyonluk kredi

Ticaret Bakanlığı, tarım satış kooperatif birlikleri için kredi üst limitini 800 milyon liraya çıkardı. Kooperatiflerin finansmana erişimini kolaylaştıracak 32,8 milyar liralık yeni kredi paketi bu yıl devreye alınmış ancak kredi üst limit miktarı açıklanmamıştı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM’ye sunulan yazılı soru önergesine verdiği yanıtta tarım satış kooperatif birlikleri için kredi üst limitinin 800 milyon lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bolat, tarım satış kooperatif birlikleri için finansman paketindeki en üst limit diliminin 800 milyon TL olarak belirlendiğini vurgulayarak, bu tutarın birliklerin üretim ve pazarlama faaliyetlerine önemli katkı sunacağını ifade etti. Bakan Bolat, ihracatçılara yönelik devlet desteklerinin de sürdüğünü belirterek, 2025 yılında mal ihracatına 25,5 milyar TL destek ödemesi yapıldığını, 2026 yılı için ise 32,8 milyar lira bütçe ayrıldığını kaydetti. Bakanlık gözetiminde devreye alınan finansman paketiyle kooperatiflerin üretim kapasitesi ve nakit akışının güçlendirilmesi hedefleniyor.
KREDİLER 12 AYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ
Kanun kapsamında faaliyet gösteren tarım satış kooperatif ve birliklerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında geçtiğimiz dönemde protokol imzalandı. Program kapsamında kooperatifler avantajlı faiz oranlarından yararlanacak, yüzde 80’e kadar kefalet desteği sağlanacak. Kredilerde 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade imkânı tanınacak.
300’DEN FAZLA KOOPERATİF
Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 14 tarım satış kooperatifi birliği ve 300’ü aşkın kooperatif, 500 bini aşkın üretici ortağıyla tarımsal ürünlerin alım, işleme ve pazarlamasını yürütüyor. Birliklerin toplam ticari hacmi milyarlarca liraya ulaşırken, bazı büyük birlikler yıllık bazda 2–3 milyar lira üzerinde ciro açıklıyor. Ürün alım kampanyaları kapsamında üreticiye peşin ödeme ve kredi desteği sağlanıyor.