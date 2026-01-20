E-ticaretten bilançoya yüzde 40’ı katkı

E-ticaretin mesai dışı ciroya katkısı yüzde 40 oldu. Yapay zeka desteğiyle soruların anında cevaplandığına dikkat çeken Loops AI CEO’su İlker Selim Zorluoğlu, “Müşterinin satın alma iştahının en yüksek olduğu anlar hafta sonu akşam saatleri. Yapay zeka burada devreye girerek süreci fiili satışa çeviriyor” dedi.
Markaların satış ve müşteri etkileşimi süreçlerini otonomize eden Loops AI, perakende sektörünün en hareketli dönemi olan yılbaşı alışveriş sezonuna dair kapsamlı verilerini yayınladı.
SATIN ALMADA ZİRVE MESAİ DIŞI
Rapor, tüketicilerin satın alma kararlarını artık mesai saatlerinde değil, destek ekiplerinin en az olduğu zaman dilimlerinde verdiğini gösteriyor. Bu kör noktada müşteriyi 7-9 saniye içinde yanıtlayan markalar, sadece müşteri memnuniyeti değil, finansal bir sıçrama yaşadı. Yapay zeka desteği alan markaların toplam satış performansı, baz performansa kıyasla %40 artış gösterdi.
HIZLI CEVAPLARLA SEPET %46 BÜYÜDÜ
Veriler, "Agentic Commerce" (Ajan Ticareti) teknolojisinin sepet tutarlarına doğrudan etkisini de ortaya koydu. Sorularına anında yanıt alan ve doğru yönlendirilen müşterilerin sepet tutarı, ortalamaya göre yüzde 46 daha yüksek gerçekleşti. Aynı zamanda, yapay zeka ile diyalog kuran ziyaretçilerin alışverişi tamamlama oranı, standart ziyaretçilere kıyasla yüzde 73 artış gösterdi.
TÜKETİCİLER AKŞAM SAATİNİ TERCİH ETTİ
Rapora göre; satın alma niyetinin en yüksek olduğu zaman dilimi cumartesi ve pazar akşamları 20.00-22.00 aralığına kaymış durumda. İnsan ekiplerinin yanıt süresinin uzayabildiği bu saatlerde, müşterilerin sorularına 1 dakika içinde yanıt alamaması, satın alma kararının ertelenmesine veya iptaline neden oluyor. Veriler, bu yoğunlukta devreye giren yapay zeka ajanlarının, beklemeye tahammülü olmayan müşteriyi yakalayarak satışı kurtardığını kanıtlıyor.
HAZIR GİYİMDE BEDEN ÖNERİSİ GERİ DÖNÜŞÜ %10 AZALTTI
E-ticaretin en büyük maliyet kalemlerinden biri olan iadeler konusunda da akıllı yönlendirme etkisi görüldü. Özellikle moda perakendesinde müşteri sorularının büyük çoğunluğunu oluşturan beden ve uyum sorularını kişiselleştirilmiş verilerle yanıtlayan sistem, yanlış ürün seçimini azaltarak iade oranlarında yüzde 10’a varan bir iyileşme sağladı.
SESSİZLİK MÜŞTERİ KAYBINI YÜKSELTTİ
- Loops AI CEO’su İlker Selim Zorluoğlu, yaşanan değişimin markalar için stratejik önemini şu sözlerle vurguladı: "E-ticarette artık yeni bir denklem var. Sessizlik eşittir ciro kaybı. Eskiden geç gelen bir cevap sadece memnuniyetsizlik yaratırdı, bugün ise müşterinin ve cüzdan payının doğrudan rakibe gitmesine neden oluyor. Verilerimiz gösteriyor ki, müşterinin satın alma iştahının en yüksek olduğu anlar, ne yazık ki markaların en sessiz olduğu hafta sonu akşam saatleri. Yapay zeka ajanları burada devreye girerek sadece soru cevaplamıyor, süreci fiili satışa çeviriyor."