E-ticaretten bilançoya yüzde 40’ı katkı

Loops AI CEO’su İlker Selim Zorluoğlu, yaşanan değişimin markalar için stratejik önemini şu sözlerle vurguladı: "E-ticarette artık yeni bir denklem var. Sessizlik eşittir ciro kaybı. Eskiden geç gelen bir cevap sadece memnuniyetsizlik yaratırdı, bugün ise müşterinin ve cüzdan payının doğrudan rakibe gitmesine neden oluyor. Verilerimiz gösteriyor ki, müşterinin satın alma iştahının en yüksek olduğu anlar, ne yazık ki markaların en sessiz olduğu hafta sonu akşam saatleri. Yapay zeka ajanları burada devreye girerek sadece soru cevaplamıyor, süreci fiili satışa çeviriyor."