Yüksek teknolojiye 404 milyar TL yatırım

Uğur Duyan
04:0019/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın, Meclis'e gönderdiği soru önergesi yanıtına göre, 2020-2025 döneminde planlanan yüksek teknoloji yatırımları kapsamında toplam 1.738 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Bu yatırımlar için öngörülen sabit yatırım tutarı 404 milyar liraya ulaşırken, 58 bin 942 kişilik istihdam sağlandı.

ASLAN PAYI BİLGİSAYAR İMALATINDA

Yatırımlardan en büyük payı, 185 milyar liralık yatırımla bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı aldı. Eczacılık ürünleri imalatı 143 milyar lira, diğer ulaşım araçları imalatı ise 59 milyar liralık yatırımla öne çıktı. Bakan Kacır soru önergesi yanıtında, Kocaeli'de yüksek teknoloji odaklı yatırımların somutlaştığını ifade etti. Buna göre, İlde 81 yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, toplam 23,3 milyar liralık sabit yatırım ve 2 bin 409 kişilik istihdam sağlandı. Yeşil dönüşüm yatırımları için OSB'lere yönelik yeni kredi mekanizmaları devreye alındı. Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon avroluk kaynak, çevreci sanayi altyapısının finansmanında kullanılmaya başlandı.



