Malatya ve Erzurum'da kura heyecanı

Bugün de Erzincan'da 1.760 sosyal konutun kurası çekilecek. Malatya'da düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"ne katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, barınmanın insanların en temel ihtiyaçlarından biri olduğunu, ailesiyle güvenli bir çatı altında yaşamanın her vatandaşın en doğal hakkı olduğunu dile getirdi.

Kurum, şunları kaydetti: "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, çevreden şehirciliğe kadar her alanda olduğu gibi konut alanında da vatandaşlarımızın yanında olduk. Özellikle dar gelirli ailelerimizin ev sahibi olmasını, hedeflerimizin bir numarasına yerleştirdik. Bu anlayışla, TOKİ Başkanlığımız eliyle bugüne kadar sosyal donatılarıyla beraber tam 1 milyon 753 bin sosyal konut ürettik. 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. 'Yetmez.' dedik. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, deprem bölgesindeki inşaat tecrübemizi 81 vilayetimize yayacak, tüm Türkiye'ye kazandıracak Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattık."