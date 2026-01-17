Milyonlarca emeklinin beklediği ödemeler resmen başladı: Zamlı maaşlarını kim ne zaman alacak? İşte SSK, Bağ-Kur ödeme takvimi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin heyecanla beklediği zamlı maaş maratonu bugün (17 Ocak) resmen başladı. Yüzde 12,19'luk Ocak zammı sonrası milyonlarca emekli, tahsis numarasına göre belirlenen takvim doğrultusunda ATM'lerin yolunu tutuyor. Ancak bu ayki ödemelerde kritik bir detay var: Meclis'te kabul edilen "20 bin TL" taban aylık düzenlemesi henüz Resmi Gazete'ye girmediği için ödemeler iki parça halinde yapılacak. Peki, kimler maaşlarını ne zaman alacak, kalan 3.119 TL'lik fark ne zaman ödenecek? İşte emeklinin kuruşu kuruşuna yeni maaş hesabı ve bugün itibarıyla işlemeye başlayan ödeme takvimi...

Milyonlarca emeklinin beklediği 2026 yılı ilk maaş ödemeleri için süreç resmen başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, %12,19 oranındaki zamlı maaşlarını bugünden itibaren hesaplarında görmeye başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen ancak henüz Resmi Gazete'de yayımlanmayan "en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesi" düzenlemesi nedeniyle, ödemeler iki aşamalı olarak gerçekleşecek.

ÖDEMELERDE "İKİ AŞAMA"

Düzenlemenin yasalaşmasının ardından ise aradaki 3.119 TL'lik fark için ikinci bir ödeme takvimi devreye girecek.

3.119 TL'lik tutar, emeklinin hesabına şimdi yatacak olan eski taban aylık (16.881 TL) ile yeni belirlenen taban aylık (20.000 TL) arasındaki artış miktarıdır. Bu fark, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklayacağı tarihte ayrıca ödenecek.

MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre yapıyor. Bugün (17 Ocak Cumartesi) tahsis numarası sonu 9 olan SSK emeklileri maaşlarına kavuşuyor.

SSK (4A) EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

BUGÜN (17 Ocak): Tahsis numarası sonu 9 olanlar 18 Ocak Pazar: Tahsis numarası sonu 7 olanlar 19 Ocak Pazartesi: Tahsis numarası sonu 5 olanlar 20 Ocak Salı: Tahsis numarası sonu 3 olanlar 21 Ocak Çarşamba: Tahsis numarası sonu 1 olanlar



22 Ocak Perşembe: Tahsis numarası sonu 8 olanlar 23 Ocak Cuma: Tahsis numarası sonu 6 olanlar 24 Ocak Cumartesi: Tahsis numarası sonu 4 olanlar 25 Ocak Pazar: Tahsis numarası sonu 2 olanlar 26 Ocak Pazartesi: Tahsis numarası sonu 0 olanlar

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için ödeme dönemi ise 25 Ocak'ta başlayacak: 25 Ocak: Tahsis numarası sonu 5, 7 ve 9 olanlar 26 Ocak: Tahsis numarası sonu 3 ve 1 olanlar 27 Ocak: Tahsis numarası sonu 4, 6 ve 8 olanlar 28 Ocak: Tahsis numarası sonu 0 ve 2 olanlar