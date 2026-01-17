Yeni Şafak
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

09:4517/01/2026, Cumartesi
Elektrik ve doğal gaz yatırımları için acele kamulaştırma adımı
Elektrik ve doğal gaz yatırımları için acele kamulaştırma adımı

Türkiye'nin farklı şehirlerinde enerji projelerinin yapımı kapsamında proje güzergahlarındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Gelgit RES TM- (BOTAŞ TM- Çatalca RES TM) (Girdi- Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Eğirdir ilçesi doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleşmesi amacıyla bazı taşınmazlar söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı ihtiyacıyla direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.​​​​​​​



#BOTAŞ
#Doğal Gaz
#RES
#Resmi Gazete
#TEİAŞ
