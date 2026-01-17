Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Gelgit RES TM- (BOTAŞ TM- Çatalca RES TM) (Girdi- Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, Eğirdir ilçesi doğal gaz boru hattı projesinin gerçekleşmesi amacıyla bazı taşınmazlar söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı ihtiyacıyla direk yerlerinin mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.​​​​​​​