Ticari diplomasiye taze kan: DEİK'in 151 İş Konseyi'nin 78'inde başkan değişti

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ile 7. Ticari Diplomasi Ödül Töreni’ni İstanbul’da gerçekleştirdi. DEİK çatısı altında ‘Ülke Bazlı İş Konseyleri’, ‘Sektörel İş Konseyleri’ ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri’ olarak faaliyet gösteren 151 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı yapıldı. Genel Kurul'da DEİK İş Konseyleri'nin 2025-2027 yıllarını kapsayan yeni dönem başkanları ve yürütme kurulu üyeleri seçildi. Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı olarak yeniden seçilirken, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı, Rixos Grubu'nun kurucusu Fettah Tamince Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı, Socar Türkiye Enerji CEO'su Elchin Ibadov Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı oldu.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programda yaptığı konuşmada 41. yılına adım atan DEİK’in Türk iş dünyasının çatı kuruluşlarını bünyesinde toplayan ve özel sektörün dışa dönük yüzü olduğunu söyledi. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak 115 ülke ve 170 merkezde, 235 Ticaret Müşaviri ve Ataşemiz 7/24 iş dünyamızın hizmetindeler. Bu yaygın diplomasi ağımız ve DEİK’in 153 İş Konseyi ile Türkiye’yi bir dünya markası yapmak için canla başla çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin 23 yılda mal ve hizmet ihracatını tam 8 kat artırdığını anımsatan Bolat, "Bu yıl için Cumhurbaşkanımız, 282 milyar dolar mal ihracatı ve 128 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere 410 milyar doları aşma hedefini önümüze koydu. Sizlerin büyük çabalarıyla ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzü arttırarak bu hedefi de aşmayı başaracağız" diye konuştu.

AİLEMİZE TALEP GİDEREK ARTIYOR

DEİK ailesinin gönüllülük esasıyla çalıştığına ve her geçen yıl üye sayısının arttığına dikkat çeken DEİK Başkanı Nail Olpak da şunları kaydetti: "Bu güzel ailenin her geçen yıl önemli bir dinamizm ile büyüdüğünü görüyoruz. Son üç seçimin analizini yaptığımızda seçime giren İş Konseyi sayımız 134’ten 151’e, aday başvurumuz 156’dan 204’e, üye sayımız ise 3.234’ten 6.062’ye yükseldi. Demek ki bu güzel aileye talep artıyor, demek ki bu güzel aile doğru işler yapıyor çünkü rakamlar bize bunu söylüyor. 151 İş Konseyi Başkanımızın seçildiği seçimler sonucunda 78 İş Konseyi Başkanımız değişti. Bu değişimde, 48 üyemiz ilk defa İş Konseyi Başkanı oldu. Yani yüzde 30 üyemiz ilk defa İş Konseyi Başkanı oldu. 73 İş Konseyi Başkanımız da görevlerine tekrar seçildi. 15 kadın İş Konseyi Başkanımız da ticari diplomasimize güç katacak."

7 kategoride 14 ödül

Seçimli Olağan Genel Kurul'un ardından DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni düzenlendi. DEİK İş Konseyleri'nin 2025 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetler kapsamında ‘Kaynak Geliştirme’, ‘Üye İlişkileri’, ‘Medya Görünürlüğü’, ‘Networking’, ‘Kadın Vizyonu’, ‘Diaspora’ ve ‘Üstün Performans’ alanlarında toplam 7 kategoride 14 ödül sahiplerini buldu.











