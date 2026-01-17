Murat Ülker'in 'Mavi Senfoni' anısı: Burhan Doğançay'ın bu eserini satın aldığımdan son ana kadar haberim yoktu

16 Ocak 2013’te aramızdan ayrılan ünlü ressam Burhan Doğançay, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duygu yüklü bir paylaşımla anıldı. Murat Ülker, Türk resim sanatının en değerli örnekleri arasında gösterilen ve Doğançay’ın kariyerinde önemli bir yere sahip eserlerden “Mavi Senfoni’ye ilişkin anılarını takipçileriyle paylaştığı videoda anlattı. 2009 yılında yapılan müzayedede satışa sunulan ve o dönem için rekor sayılan 2,2 milyon TL fiyatıyla kamuoyunda yoğun ilgi gören Mavi Senfoni’nin Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’ndaki en değerli eserlerden biri olduğunu ifade eden Murat Ülker, o dönem yaşadıklarını şu sözlerle aktardı: