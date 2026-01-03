Murat Ülker İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu’nda gençlerle buluştu

Gerçekleştirilen tecrübe paylaşımı programında Murat Ülker, iş hayatına dair birikimlerini gençlerle paylaşırken, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve hayata ilişkin tavsiyelerde bulundu. Gençlerle yapılan sohbetin kendisi için büyük bir değer taşıdığını ifade eden Ülker, öğrencilerin merakları, soruları ve hayata bakış açılarının umut verdiğini dile getirdi.









İlim Yayma Vakfı’nın kuruluş sürecine de değinen Ülker, vakfın ilk başkanlığını babasının yaptığını hatırlatarak, o dönemlerde yönetim kurulu üyelerinin yurtlarda gece nöbeti tuttuğunu anlattı. Vakıf yurtlarında kalan öğrencilerle yakından ilgilenilen bu dönemin, vefa ve fedakârlık kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.





'Nesiller boyu süren bir vefa hikâyesi'

Ülker, geçmişte vakıf yurtlarında kalan öğrencilerin bugün hayırlı işler yapan bireyler olarak topluma katkı sunduğunu, şimdi ise onların çocukları ve torunlarının aynı yurtlarda eğitim hayatını sürdürdüğünü belirtti. Büyük bir emekle kurulan İlim Yayma Vakfı’nın bugün geniş çaplı bir organizasyona dönüştüğünü ifade eden Ülker, bu süreci “nesiller boyu süren bir vefa hikâyesi” olarak tanımladı.





Program, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.



