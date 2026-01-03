Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Murat Ülker İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu’nda gençlerle buluştu

Murat Ülker İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu’nda gençlerle buluştu

12:593/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İlim Yayma Vakfı Kurucu Üyesi, pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker.
İlim Yayma Vakfı Kurucu Üyesi, pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker.

İlim Yayma Vakfı Kurucu Üyesi, pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen tecrübe paylaşımı programında Murat Ülker, iş hayatına dair birikimlerini gençlerle paylaşırken, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve hayata ilişkin tavsiyelerde bulundu. Gençlerle yapılan sohbetin kendisi için büyük bir değer taşıdığını ifade eden Ülker, öğrencilerin merakları, soruları ve hayata bakış açılarının umut verdiğini dile getirdi.



İlim Yayma Vakfı’nın kuruluş sürecine de değinen Ülker, vakfın ilk başkanlığını babasının yaptığını hatırlatarak, o dönemlerde yönetim kurulu üyelerinin yurtlarda gece nöbeti tuttuğunu anlattı. Vakıf yurtlarında kalan öğrencilerle yakından ilgilenilen bu dönemin, vefa ve fedakârlık kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.


'Nesiller boyu süren bir vefa hikâyesi'

Ülker, geçmişte vakıf yurtlarında kalan öğrencilerin bugün hayırlı işler yapan bireyler olarak topluma katkı sunduğunu, şimdi ise onların çocukları ve torunlarının aynı yurtlarda eğitim hayatını sürdürdüğünü belirtti. Büyük bir emekle kurulan İlim Yayma Vakfı’nın bugün geniş çaplı bir organizasyona dönüştüğünü ifade eden Ülker, bu süreci “nesiller boyu süren bir vefa hikâyesi” olarak tanımladı.


Program, öğrencilerle yapılan sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.


#Murat Üker
#İlim Yayma Vakfı
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES 2026 sınav tarihleri belli oldu! ALES 1, ALES 2, ALES 3 2026 ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES başvuru, sınav ve sonuç tarihleri