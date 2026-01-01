Yeni Şafak
Murat Ülker yılın en çok ses getiren yazılarını paylaştı: İşte okurların ilgi odağı olan başlıklar

18:381/01/2026, Perşembe
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, yıl boyunca kaleme aldığı yazılar arasında en fazla ilgi gören içerikleri okurlarıyla paylaştı. Murat Ülker’in paylaşımı, okurlarla kurduğu güçlü bağın ve yazılarına gösterilen yoğun ilginin bir yansıması oldu.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde yayımladığı
“2025’te En Çok Okunan Yazılarım Hangileriymiş?”
başlıklı yazısıyla geniş yankı uyandıran içeriklerini derledi.

Yılın öne çıkanları

Ülker, bir restoranda yılın en çok sipariş edilen yemeğin “anne köftesi” olduğunu, bir gencin paylaşımında ise Ülker Çikolatalı Gofret’in öne çıktığını aktardı. Yazısında yılın kelimelerine de değinen Ülker, Cambridge Sözlüğü’nün “parasosyal”, Oxford’un “rage bait”, Merriam-Webster’ın ise “slop” kelimesini seçtiğini hatırlattı. TDK’nin tercihinin “dijital vicdan” olduğunu belirtti.

Murat Ülker'in yazısı şu şekilde;
"Ben de 2025’te sizin en çok okuduğunuz yazılardan seçtiklerimi listeledim."

1. Gıda nedir, ne değildir çok okunmuş sene boyunca

2. 2025 yılına münhasıran baktığımızda iş insanlarımızın güncel kuşağının temsilcisi Ali Sabancı ile röportajım en çok okunanlarda

3. Takiben Bülent Eczacıbaşı röportajı var

4.Hindistan yazımız arka arkaya birkaç yazıydı hepsi çok okundu

5. Bilahare babadan gelen dostumuz Zeynep Bodur hanımefendinin röportajı

Hakikaten çok başarılı bulundu bu röportajlar, kitap 3100 adet sattı.

6. ve Hanzade Doğan hanımın röportajı

7.İEL mezunları ne sordu? Yazım da yine çok okunmuş

