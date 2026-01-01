Murat Ülker yılın en çok ses getiren yazılarını paylaştı: İşte okurların ilgi odağı olan başlıklar

Ülker, bir restoranda yılın en çok sipariş edilen yemeğin “anne köftesi” olduğunu, bir gencin paylaşımında ise Ülker Çikolatalı Gofret’in öne çıktığını aktardı. Yazısında yılın kelimelerine de değinen Ülker, Cambridge Sözlüğü’nün “parasosyal”, Oxford’un “rage bait”, Merriam-Webster’ın ise “slop” kelimesini seçtiğini hatırlattı. TDK’nin tercihinin “dijital vicdan” olduğunu belirtti.