KOBİ’ler ekonominin omurgasını taşıyor

Türkiye ekonomisinin üretim, istihdam ve ticaret yapısı incelendiğinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin belirleyici rolü güncel istatistiklerle açık biçimde ortaya çıkıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2025 yılında yayımladığı son veri setine göre sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 928 bin girişim KOBİ sınıfında yer alıyor ve bu işletmeler toplam girişimlerin yüzde 99,6’sını oluşturuyor.

İSTİHDAM VE KATMA DEĞERİN ANA KAYNAĞI

Güncel verilere göre KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 68,5’ini, personel maliyetlerinin yüzde 43,5’ini ve toplam cironun yüzde 44,1’ini üstleniyor. Aynı dönemde üretim değerinin yüzde 39,8’i ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 41,2’si yine bu işletmeler tarafından oluşturuluyor. Bu göstergeler, ölçek olarak küçük olmalarına rağmen KOBİ’lerin reel ekonomi üzerindeki etkisinin makro düzeyde stratejik olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomik faaliyet dağılımına bakıldığında KOBİ’lerin yüzde 35,1’i ticaret, yüzde 15,3’ü ulaştırma ve depolama, yüzde 12,1’i imalat sanayi alanında faaliyet gösteriyor.

Bu yapı, tedarik zincirinden perakendeye kadar geniş bir değer zincirinde yoğun varlık anlamına geliyor. Aynı veri seti, yenilik kapasitesine işaret eden çıktılar da sunuyor; KOBİ’ler yalnızca 2024 referans döneminde 1.417 patent başvurusu gerçekleştirdi ve bunların 615’i tescil edildi.

DIŞ TİCARET VE ÜRETİM ETKİSİ

KOBİ’ler dış ticarette de önemli bir aktör konumunda bulunuyor. Son açıklanan göstergelere göre toplam ihracatın yaklaşık yüzde 29,6’sı ve ithalatın yüzde 15,9’u bu işletmeler tarafından gerçekleştiriliyor.

