Bu meslekler paraya para demeyecek! Geleceğin en çok kazandıran 30 iş kolu belli oldu

Üniversite sınavına hazırlanan gençler, kariyerine yepyeni bir yön vermek isteyenler veya sadece "Gelecekte dünyayı hangi meslekler yönetecek?" diye merak edenler... Aklınızdaki o büyük sorunun cevabı nihayet belli oldu! Açıklanan yeni listede hepimizin aşina olduğu o klasik meslekler de var, adını belki de ilk defa duyacağınız yepyeni iş kolları da! Ancak bu 30 şanslı meslek grubunun çok önemli bir ortak noktası bulunuyor: Önümüzdeki yıllarda hem işsizlik yüzü görmeyecekler hem de kelimenin tam anlamıyla paraya para dedirtmeyecekler.

2 /31 30. Bilgi güvenliği analistleri: Dijital dünyada güvenliğin kalesi olan bu meslekte 35.500 yeni pozisyon açılması bekleniyor. Yıllık medyan kazanç 99.730 dolar. (Eğitim: Lisans)

3 /31 29. Bilgisayar Kullanıcı Destek Uzmanları: 70.900 yeni iş fırsatıyla öne çıkan bu alanda ortalama gelir 52.270 dolar. (Eğitim: Lisans veya MYO)

4 /31 28. Lisanslı Pratisyen ve Meslek Hemşireleri: Sağlık sektörünün vazgeçilmezlerinde 78.100 yeni pozisyon öngörülüyor. Yıllık kazanç 47.480 dolar. (Eğitim: Üniversite)

5 /31 27. Diğer Tüm Bilgisayarlı (Uzmanlık) Meslekler: 42.200 yeni istihdam ve 88.550 dolarlık kazançla teknoloji dünyası kazandırmaya devam ediyor. (Eğitim: Lisans)

6 /31 26. Tesisatçılar ve Boru Tesisatçıları: Ustalık gerektiren bu alanda 68.200 yeni pozisyon ve 55.160 dolar gelir bekleniyor. (Eğitim: Lise veya eşdeğeri)

7 /31 25. Marangozlar: 80.100 yeni iş imkanı sunan mesleğin yıllık medyan getirisi 48.330 dolar. (Eğitim: Lise veya eşdeğeri)

8 /31 24. Hekim Asistanları: 37.000 yeni pozisyon açılacak olan bu niş alan, 112.260 dolarlık yüksek geliriyle dikkat çekiyor. (Eğitim: Yüksek Lisans)

9 /31 23. Elektrikçiler: 74.100 yeni iş gücü ihtiyacıyla 56.180 dolar kazandırması öngörülüyor. (Eğitim: Lise veya eşdeğeri)

10 /31 22. Diğer Tüm Hizmet Satış Temsilcileri: 76.400 yeni pozisyon ve ortalama 56.130 dolar yıllık gelir fırsatı sunuyor. (Eğitim: Lise veya eşdeğeri)

11 /31 21. İnşaat Yöneticileri: 46.200 yeni yöneticiye ihtiyaç duyulacak sektörde kazanç 95.260 dolar. (Eğitim: Lisans)

12 /31 20. Ağır ve Çekici-Römork Kamyon Sürücüleri: Lojistiğin kalbi olan bu işte 99.700 devasa istihdam açığı ve 45.260 dolar gelir var. (Eğitim: Sertifika)

13 /31 19. İnşaat ve Maden İşçileri Birinci Basamak Amirleri: 69.100 yeni pozisyonla 66.210 dolarlık gelir vaat ediyor. (Eğitim: Lise veya sertifika)

14 /31 18. Sistem yazılım geliştiricileri: 42.600 yeni fırsat ve 107.510 dolarlık harika bir gelir seviyesi sunuyor. (Eğitim: Lisans)

15 /31 17. Fiziksel terapistler: 54.200 yeni pozisyon beklenen sağlık alanında ortalama kazanç 89.440 dolar. (Eğitim: Doktora/Profesyonel)

16 /31 16. Bilgisayar Sistemleri Analistleri: 56.000 yeni istihdam ve 90.920 dolarlık gelir öngörülüyor. (Eğitim: Lisans)

17 /31 15. Diğer Tüm İş Operasyonları Uzmanları: 71.300 yeni pozisyonla işletmelerin aranan yüzü olacaklar. Kazanç: 73.570 dolar. (Eğitim: Lisans)

18 /31 14. Ortaöğretim sonrası Sağlık Uzmanlıkları Öğretmenleri: 59.100 yeni eğitimciye ihtiyaç var. Gelir seviyesi 97.320 dolar. (Eğitim: Doktora/Profesyonel)

19 /31 13. Hemşire Pratisyenleri: 53.300 yeni işle 109.820 dolarlık dolgun bir maaş fırsatı sunuyor. (Eğitim: Yüksek Lisans)

20 /31 12. Avukatlar: 50.100 yeni iş fırsatı beklenen hukuk dünyasında medyan kazanç 122.960 dolar. (Eğitim: Doktora/Profesyonel)

21 /31 11. Muhasebeciler ve Denetçiler: 90.700 yeni pozisyonla paranın takibini yapanlar 71.550 dolar kazanacak. (Eğitim: Lisans)

22 /31 10. Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Yöneticileri: 46.800 yeni yönetici koltuğu ve 146.360 dolarlık devasa bir gelir onları bekliyor. (Eğitim: Lisans)

23 /31 9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar: 33.700 yeni pozisyonla listenin en çok kazandıranı! Yıllık medyan gelir tam 203.450 dolar. (Eğitim: Doktora/Profesyonel)

24 /31 8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri: 71.600 yeni pozisyon ve 100.980 dolarlık maaş skalasıyla sağlıkta yönetimin gücü. (Eğitim: Lisans)

25 /31 7. Diğer tüm yöneticiler: 110.630 gibi yüksek bir istihdam oranıyla 68.500 dolar kazandırıyor. (Eğitim: Lisans)

26 /31 6. Pazar Araştırması Analistleri ve Pazarlama Uzmanları: 139.200 yeni fırsatla markaların gözdesi olacaklar. Kazanç: 63.790 dolar. (Eğitim: Lisans)

27 /31 5. Yönetim Analistleri: Veriyi stratejiye döken bu grupta 118.300 yeni pozisyon ve 85.260 dolar gelir bekleniyor. (Eğitim: Lisans)

28 /31 4. Finans yöneticileri: Parayı yönetenlerin dönemi bitmiyor! 104.700 yeni pozisyon ve 129.890 dolarlık dev gelir. (Eğitim: Lisans)

29 /31 3. Genel ve operasyon yöneticileri: 165.000 gibi devasa bir yeni istihdam alanı ve 100.780 dolarlık kazançla zirve ortaklarından. (Eğitim: Lisans)

30 /31 2. Uygulama yazılımı geliştiricileri: 241.500 yeni pozisyon! Dijitalleşen dünyanın mimarları 107.510 dolar gelirle geleceği yazıyor. (Eğitim: Lisans)