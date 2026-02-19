Faizsiz konut fırsatı: Yüzde 26 indirim 3 farklı ödeme modeliyle Emlak Konut 2026 kampanyasını başlattı

Emlak Konut GYO, ev sahibi olmak isteyenler için 2026 yılına özel “Hoş Geldin Evim Kampanyası”nı başlattı. 19 Şubat–18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, faizsiz satış imkânının yanı sıra peşin alımlarda yüzde 26 indirim ve üç farklı ödeme modeli sunuluyor. Kampanya, sınırlı sayıdaki konut ve ticari ünitelerde geçerli olacak.
Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nı hayata geçirdi. 19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor.
İşte o üç ödeme modeli
Peşin Ödeme Modeli’nde, 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim uygulanırken, bu modele ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanıyor.
Yeni Yuvam Modeli’ni tercih edenlere ise yüzde 12 indirim avantajı sunuluyor.
Taksit Erteleme Modeli kapsamında ise konut alıcıları, taksit ödemelerine 3’üncü yılda başlama imkânına sahip oluyor.
Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini kuranlar için 2026 yılına özel hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut'un yatırım değeri yüksek ve birbirinden prestijli 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu. Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak.
Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
Kampanya 19 Şubat - 18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak
19 Şubat - 18 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart olarak açıklandı.
4 ilde 24 prestijli projede uygulanıyor
Hoş Geldin Evim Kampanyası', Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli'deki 24 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri projeleri vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı.
Satış ofisleri iftardan sonra da hizmet vermeye devam edecek
'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nda, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile satış ofisleri ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra da hizmet verecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenler emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya kampanyaya katılan projelerin satış ofislerine başvurabilir.