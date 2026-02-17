'Türkiye’nin Bilim Mirası: Eğitimde ve İstihdamda Yeni Ufuklar' projesi tamamlandı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü yürütücülüğünde Sivas Valiliği, Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Takiyyüddin Bilim Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen “Türkiye’nin Bilim Mirası: Eğitimde ve İstihdamda Yeni Ufuklar” projesi, İstanbul’da düzenlenen kapanış programıyla tamamlandı.

Erasmus+ Gençlik Programı kapsamında desteklenen proje, Sivas, Tokat ve İstanbul’da farklı kurum ve paydaşların katılımıyla yürütüldü. Proje süresince toplam 245 öğrenci, bilim tarihi temelli atölyeler, uygulamalı eğitimler ve karar alıcılarla gerçekleştirilen buluşmalar aracılığıyla bilim mirası, eğitim ve istihdam ilişkisini çok yönlü biçimde ele alma imkânı buldu.

Her üç ilde düzenlenen programlarda karar alıcılar, eğitimciler ve uzmanlar öğrencilerle bir araya gelerek bilim tarihinin günümüz eğitim politikaları ve istihdam alanlarıyla ilişkisini değerlendirdi. Proje, bu yönüyle gençlerin karar alma süreçlerine dâhil edildiği katılımcı bir model ortaya koydu.

Kapanış programına akademi ve sivil toplumdan katılım

İstanbul’da gerçekleştirilen kapanış programına, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar ile Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı ve Usturlab Kurucusu Sümeyye Ceylan katıldı.

Programda, üç ilde yürütülen çalışmalar kapsamlı biçimde değerlendirilirken elde edilen çıktılar ve iyi uygulama örnekleri katılımcılarla paylaşıldı. Katılımcılar, bilim tarihinin gençlerin akademik ve mesleki gelişimindeki rolüne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Bilim tarihine odaklanan özgün model