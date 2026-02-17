Adıyamanlı girişimci verimsiz araziye deneme amaçlı ekti: Verim 70 kat arttı, Avrupa'ya ihracata başladı

Serada ürettikleri süs bitkilerini yurt dışına da ihraç ettiklerini belirten Beyazkuş, şöyle konuştu:





"Bu topraklarda yıllarca arpa üretildi ancak kazanç neredeyse yoktu. Şimdi aynı arazide yüksek verimle üretim yapıyoruz. Ürettikçe kazanıyor, kazandıkça istihdam sağlıyoruz. Şu an en az 20 kişiye iş imkanı sunuyoruz. Topraksız tarımın her bir hektarı yaklaşık 70 hektar kuru tarıma eş değer verim sağlıyor."