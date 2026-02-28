İmalat sanayiine 100 milyar liralık yeni finansman

Mart başında devreye alınacak olan İmalat Sanayii için Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı ile üretimin sürekliliği ve istihdamın korunması amaçlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik artırdığı destekler kapsamında, korunan her bir istihdam için aylık 3 bin 500 lira ödeme yapılacak. İmalat sanayii firmalarına toplamda 100 milyar liralık uygun koşullu kredi imkânı sunulacak.

BAŞVURULAR 2 MART'TA

Denizli Model Fabrika Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayiine yönelik finansman programı hakkında şu bilgileri verdi: "Program kapsamında KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli ulaşabilecek. Finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek. Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayii sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Böylelikle yıllık finansman maliyeti yüzde 23'e kadar düşmüş olacak. İşletmelerimiz 2 Mart'tan itibaren başvurabilecek."

TEKSTİLE 7,7 MİLYAR TL

Sektöre yönelik kaynak aktarımı ocak ayında da hız kesmedi. İstihdamı Koruma Destek Programı çerçevesinde, tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren 9 bin 682 işletmeye toplam 7,7 milyar lira destek ödemesi yapıldı. Yürürlüğe giren Refinansman Kefalet Programı ile de KOBİ’lerin mevcut kredi yüklerinin hafifletilmesi hedefleniyor. Program dahilinde işletmelere 6 ay anapara ödemesiz, 48 aya kadar vadeli ve 12,5 milyon liraya kadar olan kredilerde yüzde 80'e varan kefalet sağlanıyor.











