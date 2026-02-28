Hedeflerinden bahseden Aşık, şunları kaydetti:





"En büyük hedefim kendi çiftliğimi büyütmek. Şu mesajı vermek istiyorum, köyde kalmışlık bir geri kalmışlık değil. Okuyup köyüne dönmek de aynı şekilde. Ben kendi hedeflerim doğrultusunda ilerleyen birisiyim. Gerçekten sevdiğim işi yapıyorum. Gençlere de bunu aktarmak istiyorum. Ata yadigarı bir sistemle değil de daha teknolojik, verimli ve sürdürülebilir bir tarım, hayvancılık nasıl yapılır, ben bunları göstermek istiyorum. Deneyimleyerek ilerlemek istiyorum."