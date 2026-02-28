Çift maaş almak isteyenler dikkat: SGK reddetmişti, Yargıtay milyonları ilgilendiren davada son noktayı koydu

Yüksek olan maaş tercih edilecek





Yüksek mahkemenin bu kararındaki en can alıcı nokta tarihlerin uyuşmazlığıydı. Davacının eşinin 1 Ekim 2008'de hayatını kaybettiği belirtildi. Yargıtay, kadının babasından dolayı "hak sahibi" sıfatını (yani dul kalma durumunu) tam da eşinin öldüğü bu tarihte kazandığına hükmetti.





Bu nedenle olayda eski kanunların değil, 1 Ekim 2008'de yürürlükte olan 5510 sayılı Kanun'un uygulanması gerektiği vurgulandı. Yürürlükteki bu mevzuat ise hak sahibine çift maaş imkânı tanımıyor, yalnızca miktarı yüksek olan aylığın seçilmesine izin veriyor.