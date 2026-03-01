Enerjide kritik bekleyiş

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi’ye göre, enerji altyapısının doğrudan hedef alınmadığı bir senaryoda petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 10 civarında bir artış görülebilir. Hürmüz Boğazı’nda güvenlik riskinin artması yalnızca petrol fiyatlarını değil, küresel ticaretin genel maliyet yapısını da etkileyebilir. Enerji sevkiyatına yönelik sigorta primlerinin yükselmesi, tanker navlun ücretlerinin artması ve alternatif rotaların kullanılması, enerji maliyetlerini dolaylı olarak yukarı çekebilir. Bu durum özellikle enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı olan Avrupa ve Asya ekonomileri için enflasyonist baskı anlamına geliyor.