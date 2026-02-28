Yeni Şafak
İran saldırısı sonrası gözler piyasalarda! Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Şubat anlık altın fiyatları

14:0928/02/2026, Cumartesi
ABD ve İran arasındaki gerilim küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Haftaya 7.187 TL seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 7.300 TL’yi aştıktan sonra cuma günü bir eşik değer olan 7.400 TL barajının da üzerine çıktı.Bugün gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 28 Şubat Cumartesi itibariyle altın fiyatlarında son durum.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısı piyasaları sarstı. Ons altın 5.280 dolar, gram altın 7.435 TL seviyesini aşarak tarihi rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARI 28 ŞUBAT 2026


GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 7.434,92 TL

SATIŞ: 7.435,91 TL


ÇEYREK ALTIN FİYATI


ALIŞ: 11.883,52 TL

SATIŞ: 12.163,41 TL

YARIM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 23.692,77 TL

SATIŞ: 24.326,83 TL

TAM ALTIN FİYATI


ALIŞ: 48.127,00 TL

SATIŞ: 48.651,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI


ALIŞ: 49.271,00 TL

SATIŞ: 50.013,00 TL

ONS ALTIN FİYATI


ALIŞ: $5.263,53

SATIŞ: $5.264,23

İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Pazartesi' uyarısı


Finans Analist İslam Memiş, Pazartesi gününe dikkat çekti. ‘Altın yükselecek mi? Altın düşecek mi?’ sorusunu yanıtlayan İslam Memiş, ons tarafında 5 bin 400-5 bin 500 dolar fiyatının görülebileceğini vurguladı.


Gram altın tarafında 8 bin 50-8 bin 100 TL direnç seviyesi olacağını kaydeden Memiş, “Yakından takip edeceğiz. 2026 manipülasyon yılı, bu şekilde devam edecek bu yıl. Her ay farklı bir hikaye göreceğiz. avaş gerginliği, jeopolitik riskler falan derken altın ve gümüş tarafında bu yükselişler hepsi satış için bir fırsat. Altın tarafında 6 bin dolar direnci var, bu seviyeyi görünce yavaş yavaş çıkılması gerekir. Ev veya araba alacaklar, nakde ihtiyacı olanlar bunu fırsat bilsin” dedi. 

