İki ilde petrol heyecanı: TPAO saha genişletme kararı alındı

09:451/03/2026, Pazar
AA
Petrol hakkına müteallik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Petrol hakkına müteallik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Şırnak'taki bir petrol arama ruhsatının süresinin uzatılmasına, Adıyaman'daki bir petrol arama ruhsat sahasının ise genişletilmesine karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Şırnak'ta bulunan 11 bin 671 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi, 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.

Öte yandan, TPAO'nun Adıyaman'daki 43 bin 150 hektarlık petrol arama ruhsat sahasına 6 bin 183 hektarlık alanın ilave edilmesine karar verildi.

