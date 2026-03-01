İki ilde petrol heyecanı: TPAO saha genişletme kararı alındı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Şırnak'ta bulunan 11 bin 671 hektar yüz ölçümüne sahip kara sahası için petrol arama ruhsatının süresi, 16 Ocak 2028'e kadar uzatıldı.