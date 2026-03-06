Yeni Şafak
Beşiktaş’ta derbi planı hazır! Sergen Yalçın Galatasaray’ı "kendi silahıyla" vuracak

11:576/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Son 17 maçtır bileği bükülmeyen Beşiktaş’ta, Sergen Yalçın taktik tahtasını tamamladı. Rakibi hücum presiyle sahasına hapsetmeyi planlayan deneyimli çalıştırıcı, yeni transferlerin skor gücüne güveniyor.

Ara transfer döneminde kadroya yapılan takviyelerin ardından bambaşka bir kimliği bürünen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalırken, Trendyol Süper Lig'de ise yükselişe geçti. 

Siyah beyazlıların şimdiki hedefi ise yarın Galatasaray'ı konuk edeceği derbiden kayıpsız ayrılarak taraftarlarını mutlu etmek.


Beşiktaş'ın yeni transferleri Hyeon-gyu Oh, Amir Murillo, Junior Olaitan, Emmanuel Agbadou ve Kristjan Asllani skor katkılarının yanı sıra takım içindeki ortama da olumlu etki yaptılar.


Agbadou'nun önderliğinde savunmayı toparlayan siyah beyazlılar, son 4 maçta 12 kez fileleri havalandırarak gol yollarında da etkili bir kimliği büründü.

#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Ziraat Türkiye Kupası
