DMM 'Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı' iddiasını yalanladı

22:555/03/2026, Perşembe
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu uçuşların HÜRJET'in planlanan test uçuşları olduğunu belirterek, olağan dışı bir askeri hareketliliğin söz konusu olmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),
"Antalya'da Türk F-16 savaş uçaklarının yoğun uçuş yaptığı"
iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarındaki söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtildi.


"Gerçekleşen uçuşlar HÜRJET'in test uçuşu"

Bahse konu uçuşların, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından yürütülen HÜRJET projesi kapsamında planlanan test faaliyetleri olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Hava Meydan Komutanlığından kalkışlı olarak deniz sahası üzerinde icra edilen bu test uçuşları sırasında hava araçlarının zaman zaman ses üstü hızlara ulaşması nedeniyle patlama benzeri yüksek sesler duyulabilmektedir. İddia edildiği gibi olağan dışı bir askeri hareketlilik söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın toplumda panik ve korku yayma amaçlı paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur."



#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#F-16
#Savaş Uçağı
