Türkiye'deki ABD üssü vuruldu iddialarına DMM'den açıklama

Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Türkiye'de bulunan bir ABD askeri üssünün hedef alındığını öne süren manipülatif paylaşımlara İletişim Başkanlığı'ndan anında yanıt geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yayımlanan resmi bültende, söz konusu haberlerin ve görüntülerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Türkiye'de yabancı bir ülkeye ait üs bulunmamaktadır"

Türkiye’nin egemenlik haklarına güçlü bir vurgu yapılan açıklamada, ülke sınırları içerisinde herhangi bir yabancı devlete ait askeri üs bulunmadığının altı çizildi. DMM açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır" ifadelerine yer verildi.

DMM tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Türkiye’de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu” yönündeki iddialar gerçek değildir.

Türkiye’de herhangi bir ülkeye ait askeri üs bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin hava, kara ve deniz sahası ile askeri tesisleri tamamen kendi egemenliği ve kontrolü altındadır. Ülkemize yönelik herhangi bir saldırı söz konusu olmadığı gibi Türkiye’yi bölgesel çatışmaların tarafıymış gibi göstermeye yönelik paylaşımlar açık bir dezenformasyon girişimidir.

Türkiye’nin savunma ve güvenlik yapısı tüm unsurlarıyla görev başında olup süreçler ilgili kurumlar tarafından anlık olarak takip edilmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."







