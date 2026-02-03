BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

SİNOP 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 4°C, 6°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -2°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

VAN 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı























































