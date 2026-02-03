MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak ve İskenderun Körfezinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğuda buzlanma ve don, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu. Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun'da kuvvetli olması bekleniyor.
Bugün (3 Şubat) hava nasıl olacak?
Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Türkiye genelinde bugün itibarıyla hava şartları sertleşiyor.
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte salı sabahına kadar etkili olması beklenen kış koşulları nedeniyle yaşanabilecek su baskını, göllenme, kar yağışı, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
İBB'den yapılan açıklamada, Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin birleşmesiyle İstanbul genelinde şiddetli yağışlar olduğu, yağışların ilerleyen saatlerde fırtınayla birlikte etkisini daha da artırmasının beklendiği yönünde Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) değerlendirmeleri aktarıldı.
Hava sıcaklıklarının öğle saatlerinden itibaren 2-4 derece daha azalarak kış değerlerine gerileyeceği belirtilen açıklamada, "Bu düşüşle birlikte Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi İstanbul'un Batı Yakası'nda kalan bölgelerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Soğuk havanın salı sabahına kadar süreceği, çarşamba gününden itibaren ise bahar değerlerine, 15 dereceye döneceği belirtiliyor." ifadelerine yer verildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde karla karışık yağmur, doğu ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BOLU 1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
SİNOP 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 6°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 7°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -1°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
VAN 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı