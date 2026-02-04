Türkiye’de teknoloji pazarına yeni bir amiral gemisi daha eklendi. Honor, merakla beklenen üst seviye modeli Honor Magic 8 Pro’yu Türkiye’de satışa çıkardı. Şirketin Türkiye lansmanında cihazın fiyatı, kampanya detayları ve öne çıkan teknik özellikleri paylaşıldı.

Türkiye fiyatı ve kampanya detayları

Honor Magic 8 Pro’nun Türkiye satış fiyatı 84.999 TL olarak duyuruldu. Lansmana özel olarak 28 Şubat’a kadar 79.999 TL fiyatla satış yapılacağı bildirildi. Bunun yanında, 2026 yılı sonuna kadar telefonu satın alan kullanıcılar için 12 ay süreli ekran ve arka kapak koruma güvencesi de hediye ediliyor.

200 MP kamera, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve 7.100 mAh batarya

2026’nın ilk amiral gemisi modelleri arasında yer alan Honor Magic 8 Pro, Türkiye’de Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle satışa çıkan sınırlı sayıda cihazdan biri oldu. Telefon; 200 MP Ultra Gece Telefoto kamera, yeni nesil 7.100 mAh silikon karbon batarya, gelişmiş yapay zeka destekli görüntüleme özellikleri ve 5 yıl güncelleme garantisi ile öne çıkıyor.

Ekran ve bağlantı özellikleri

Modelde 6,71 inç LTPO OLED ekran bulunuyor. 120 Hz yenileme hızına sahip panel, 1256 × 2808 piksel çözünürlük ve 6000 nit tepe parlaklık sunuyor. Honor ayrıca cihazın farklı ekosistemlerde kullanımına dikkat çekerek, tek dokunuşla Windows ve Mac’e kablosuz dosya aktarımı, ekran paylaşımı ve sürükle-bırak desteği gibi özelliklerin kullanılabildiğini vurguladı.

iPhone ve Android arasında kablosuz paylaşım

Honor Magic 8 Pro, iPhone ve Android telefonlar arasında kablosuz dosya paylaşımını da destekliyor. Bu sayede kullanıcıların karşılıklı olarak dosya gönderip alabileceği belirtiliyor. Şirket ayrıca Honor telefonlarda ABD kaynaklı herhangi bir kısıtlama bulunmadığını da hatırlattı.

Honor Magic 8 Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.71 inç LTPO OLED, 120 Hz, 6000 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM / Depolama: 12 GB / 16 GB RAM, 512 GB / 1 TB

Arka Kamera:

200 MP Ultra Night Telefoto (f/2.6, 1/1.4", 3.7X optik zoom, OIS)

50 MP Ultra Night Ana (f/1.6, 1/1.3", OIS, 2.4μm)

50 MP Ultra Geniş (f/2.0, 122°, 2.5 cm HD makro)

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7100 mAh, 100/120W hızlı şarj, 80W kablosuz

İşletim Sistemi: Android 16 (MagicOS 10)