Yeni nesil Xbox geliyor: Takvim ilk kez bu kadar net

Yeni nesil Xbox için geri sayım hızlanıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, yeni donanım nesli için çalışmalarını sürdürürken, AMD cephesinden gelen açıklamalar çıkış takvimi konusunda önemli bir ipucu verdi. AMD CEO’su Lisa Su, şirketin yarı özel işlemci geliştirme sürecinin 2027 lansmanını destekleyecek şekilde planlandığını duyurdu.

Stratejik ortaklık derinleşiyor

İki şirket arasında imzalanan uzun vadeli stratejik anlaşma, yalnızca yeni nesil konsolları değil, aynı zamanda bulut oyun altyapılarını da kapsıyor. Bu kapsamda Microsoft, oyun donanımı ve çevrim içi oyun servislerinde AMD’nin gelişmiş işlemci teknolojilerinden yararlanmayı hedefliyor. Ortak mühendislik çalışmaları, donanım ile yazılım arasındaki entegrasyonu güçlendirmeye odaklanıyor.

Hibrit konsol yaklaşımı öne çıkıyor

Microsoft’un yeni Xbox’ı, geleneksel konsol anlayışının ötesine geçen hibrit bir yapı sunacak. Konsol ile PC özelliklerini bir araya getirmesi beklenen cihazın, hem yerel donanım gücüne hem de bulut tabanlı oyun sistemlerine dayalı bir deneyim sunması planlanıyor. Bu yaklaşım, özellikle bulut oyun pazarında rekabetin arttığı bir dönemde dikkat çekiyor.

Üst düzey deneyim vurgusu