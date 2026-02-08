Telefonlar internetsiz düşünüyor

Akıllı telefonlar bu sene itibarıyla yalnızca hızlı cihazlar olmaktan çıkıp, internet bağlantısı olmadan çalışabilen yerleşik yapay zekâlı asistanlara dönüşüyor. Google, Samsung ve Apple; çeviri, metin üretimi ve kamera iyileştirme gibi temel AI özelliklerini doğrudan cihaz içinde sunmak için yarışıyor. Bu dönüşüm, hız ve gizlilik avantajı sağlarken mobil kullanıcı deneyimini kökten değiştiriyor.
Bu sene akıllı telefonların yalnızca hızlı cihazlar olmaktan çıkıp yerleşik yapay zekâyla çalışan “akıllı asistanlara” dönüşmeye başladığı dönem olarak tarihe geçiyor. Google’ın yeni Android 17 sürümü, cihaz üzerinde çalışan gelişmiş AI modelleriyle internet bağlantısına ihtiyaç duymadan işlem yapabilen yapay zekâ özelliklerini destekleyecek şekilde planlanıyor; bu sayede çeviri, fotoğraf düzenleme ve yazı özetleme gibi özellikler çevrimdışı da çalışabiliyor.
SAMSUNG 2 KATINA ÇIKARIYOR
Samsung da 2026’da Galaxy serisine özel on-device yapay zekâ optimizasyonları sunmayı hedefliyor. Şirket, Google’ın AI teknolojisiyle güçlendirdiği Galaxy AI özelliklerini taşıyan akıllı telefon sayısını 400 milyondan 800 milyona çıkarmayı planlıyor. Bu da dünya çapında her iki akıllı telefondan birinde AI desteği olacağı anlamına geliyor. Bu özellikler, internet olmadan canlı çeviri, yazı önerileri, metin yazma ve kamera iyileştirme gibi işlevleri hızla sunuyor.
APPLE YARIŞTAN KOPMADI
Apple tarafında ise rekabetin en önemli hamlelerinden biri, cihaz içi (on-device) yapay zekâ modellerini destekleyen Apple Intelligence sistemlerinin güçlendirilmesi. Bu sistemler, kullanıcı verilerini buluta göndermeden iPhone’da çalışacak şekilde geliştiriliyor; böylece hız, gizlilik ve internet bağlantısından bağımsız çalışma öne çıkıyor. Apple’ın Siri asistanının ileri yapay zekâ sürümleri için çalışmalar sürerken, rakiplerinin AI özelliklerindeki hızlı ilerleyişi Apple cephesinde yenilik baskısı oluşturuyor.
YENİ NESİL UYGULAMALAR YOLDA
- Bu yarış, telefonun bulutla bağlanmasını beklemekten ziyade anında yanıt veren, çevrim dışı çalışan ve kullanıcı davranışını öğrenen AI asistanlarının iyileştirilmesine odaklanıyor. 2026 modellerinde temel AI görevlerinin çoğu telefonda işlenecek; bu da hem hız hem de gizlilik avantajı sağlayacak. Uzmanlara göre bu dönüşüm, yalnızca cihaz yeteneklerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni nesil kullanıcı deneyimini ve mobil uygulama ekosistemini de yeniden şekillendirecek.