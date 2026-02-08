Telefonlar internetsiz düşünüyor

Bu yarış, telefonun bulutla bağlanmasını beklemekten ziyade anında yanıt veren, çevrim dışı çalışan ve kullanıcı davranışını öğrenen AI asistanlarının iyileştirilmesine odaklanıyor. 2026 modellerinde temel AI görevlerinin çoğu telefonda işlenecek; bu da hem hız hem de gizlilik avantajı sağlayacak. Uzmanlara göre bu dönüşüm, yalnızca cihaz yeteneklerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni nesil kullanıcı deneyimini ve mobil uygulama ekosistemini de yeniden şekillendirecek.