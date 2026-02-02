Apple’ın kapaklı katlanabilir iPhone planı ortaya çıktı: Galaxy Z Flip’e rakip

Apple’ın katlanabilir iPhone planları somutlaşırken, ilk model daha sahneye çıkmadan ikinci bir tasarımın gündeme geldiği bildirildi. İddialara göre şirket, Türkiye’de de ilgiyle takip edilen yeni nesil akıllı telefon rekabetinde elini güçlendirmek için kapaklı katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor.

Kapaklı katlanabilir iPhone iddiası yeniden gündemde

Apple’ın kapaklı tasarıma sahip katlanabilir telefon fikri aslında yeni değil. 2024’te benzer prototiplerin gündeme geldiği, ancak şirketin o dönem önceliğini kitap formunda açılan yatay katlanabilir cihazlara verdiği ifade ediliyor.

Tasarım: kare formda, dikey katlanabilir yapı

Sızdırılan bilgilere göre geliştirildiği öne sürülen yeni model, dikey olarak katlanarak kare formuna gelen bir tasarıma sahip olacak. Bu yapı, cihaza taşınabilirlik avantajı kazandırırken Samsung’un Galaxy Z Flip serisindeki yaklaşımıyla benzer bir çizgide konumlanıyor.

Çıkış tarihi belirsiz: geliştirme sürüyor