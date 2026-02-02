Yeni Şafak
Apple’ın kapaklı katlanabilir iPhone planı ortaya çıktı: Galaxy Z Flip’e rakip

23:122/02/2026, Pazartesi
G: 3/02/2026, Salı
Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli daha tanıtılmadan, ikinci bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia edildi. Sızdırılan bilgilere göre Apple bu kez kapaklı katlanabilir iPhone tasarımını gündemine aldı. Kare formda dikey katlanabilen bu modelin, Samsung’un Galaxy Z Flip serisine doğrudan rakip olması hedefleniyor. Ancak cihazın piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz netleşmiş değil.

Apple’ın katlanabilir iPhone planları somutlaşırken, ilk model daha sahneye çıkmadan ikinci bir tasarımın gündeme geldiği bildirildi. İddialara göre şirket, Türkiye’de de ilgiyle takip edilen yeni nesil akıllı telefon rekabetinde elini güçlendirmek için kapaklı katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışıyor.

Kapaklı katlanabilir iPhone iddiası yeniden gündemde

Apple’ın kapaklı tasarıma sahip katlanabilir telefon fikri aslında yeni değil. 2024’te benzer prototiplerin gündeme geldiği, ancak şirketin o dönem önceliğini kitap formunda açılan yatay katlanabilir cihazlara verdiği ifade ediliyor.

Tasarım: kare formda, dikey katlanabilir yapı

Sızdırılan bilgilere göre geliştirildiği öne sürülen yeni model, dikey olarak katlanarak kare formuna gelen bir tasarıma sahip olacak. Bu yapı, cihaza taşınabilirlik avantajı kazandırırken Samsung’un Galaxy Z Flip serisindeki yaklaşımıyla benzer bir çizgide konumlanıyor.

Çıkış tarihi belirsiz: geliştirme sürüyor

Öte yandan kapaklı katlanabilir iPhone projesinin henüz geliştirme aşamasında olduğu vurgulanıyor. Analist değerlendirmelerine göre Apple, önce bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı ilk katlanabilir iPhone modelinin performansını görmek istiyor. İlk modelin başarılı olması durumunda, katlanabilir iPhone serisinin ilerleyen dönemde farklı boyut ve form seçenekleriyle genişleyebileceği belirtiliyor.

