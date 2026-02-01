Galaxy S26 Ultra’nın kilit özellikleri sızdı: Tasarım ortaya çıktı

Samsung’un 2026’da tanıtması beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra için şimdiye kadarki en kapsamlı sızıntılar ortaya çıktı. Paylaşılan görseller ve teknik detaylar; daha ince çerçeveli AMOLED ekran, gövdeyle daha bütünleşik kamera tasarımı ve güçlü donanım güncellemelerine işaret ediyor. Modelin özellikle kamera yazılımı, yakınlaştırma performansı ve enerji verimliliğinde öne çıkacağı belirtiliyor.
Samsung’un bir sonraki üst segment telefonu Galaxy S26 Ultra, internete düşen kapsamlı sızıntılarla gündemde. Cihaza ait olduğu belirtilen görseller ve teknik bilgiler, modelin hem tasarım çizgisini hem de kilit donanım özelliklerini büyük ölçüde ortaya koydu. 2026’nın ilk yarısında tanıtılması beklenen telefon, Ultra serisinin çizgisini korurken daha rafine bir yapıyla gelmeye hazırlanıyor.
Ekran ve tasarım detayları
Sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra, daha ince çerçevelerle çevrelenen AMOLED bir panel kullanacak. Yüksek yenileme hızı korunurken, parlaklık seviyelerinde de iyileştirme hedefleniyor. Tasarım tarafında daha köşeli hatların devam ettiği görülürken, kamera adasının gövdeye daha entegre bir form kazandığı aktarılıyor.
İşlemci, soğutma ve güç verimliliği
Donanım tarafında cihazın üst seviye Snapdragon işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu yeni yonga setinin performans artışının yanında güç tüketiminde daha dengeli bir yapı sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca soğutma sisteminde yapılan geliştirmelerle uzun süreli yoğun kullanımda yaşanan performans düşüşlerinin azaltılmasının amaçlandığı belirtiliyor.
Batarya ve şarj tarafında beklenti
Sızıntılar, batarya kapasitesinin bir önceki modele yakın tutulacağını işaret ediyor. Buna karşın şarj verimliliğinin artırılacağı ve cihazın enerji yönetiminde daha optimize bir yapıya gideceği aktarılıyor. Böylece günlük kullanımda daha stabil bir pil deneyimi sunulması hedefleniyor.
Kamera: sensör büyüyor, telefoto güçleniyor
Galaxy S26 Ultra kamera tarafında büyük sensörlü ana kamerayla öne çıkacak. Telefoto sisteminin de güçlendirileceği, özellikle yakınlaştırma ve düşük ışık performansında yazılım destekli iyileştirmelerin dikkat çektiği belirtiliyor. Samsung’un görüntü işleme algoritmalarını bu modelde daha yoğun kullanacağı da sızıntılar arasında yer alıyor.