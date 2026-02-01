Galaxy S26 Ultra’nın kilit özellikleri sızdı: Tasarım ortaya çıktı

Samsung’un bir sonraki üst segment telefonu Galaxy S26 Ultra, internete düşen kapsamlı sızıntılarla gündemde. Cihaza ait olduğu belirtilen görseller ve teknik bilgiler, modelin hem tasarım çizgisini hem de kilit donanım özelliklerini büyük ölçüde ortaya koydu. 2026’nın ilk yarısında tanıtılması beklenen telefon, Ultra serisinin çizgisini korurken daha rafine bir yapıyla gelmeye hazırlanıyor.

Ekran ve tasarım detayları

Sızıntılara göre Galaxy S26 Ultra, daha ince çerçevelerle çevrelenen AMOLED bir panel kullanacak. Yüksek yenileme hızı korunurken, parlaklık seviyelerinde de iyileştirme hedefleniyor. Tasarım tarafında daha köşeli hatların devam ettiği görülürken, kamera adasının gövdeye daha entegre bir form kazandığı aktarılıyor.

İşlemci, soğutma ve güç verimliliği

Donanım tarafında cihazın üst seviye Snapdragon işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu yeni yonga setinin performans artışının yanında güç tüketiminde daha dengeli bir yapı sunacağı ifade ediliyor. Ayrıca soğutma sisteminde yapılan geliştirmelerle uzun süreli yoğun kullanımda yaşanan performans düşüşlerinin azaltılmasının amaçlandığı belirtiliyor.

Batarya ve şarj tarafında beklenti

Sızıntılar, batarya kapasitesinin bir önceki modele yakın tutulacağını işaret ediyor. Buna karşın şarj verimliliğinin artırılacağı ve cihazın enerji yönetiminde daha optimize bir yapıya gideceği aktarılıyor. Böylece günlük kullanımda daha stabil bir pil deneyimi sunulması hedefleniyor.

Kamera: sensör büyüyor, telefoto güçleniyor