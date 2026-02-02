Instagram’da 'mavi tik' sonrası yeni paket: Ücretsiz dönem bitiyor mu?

Instagram için “artık ücretli olacak” söylentileri son günlerde yeniden tartışma konusu oldu. Meta bünyesindeki platformun tamamen paralı bir sisteme geçeceğine dair kesin bir işaret bulunmuyor. Ancak Meta’nın yeni gelir modeli arayışları nedeniyle Instagram’da bazı özelliklerin abonelikle sunulabileceği iddiaları güçlenmiş durumda.

Ücretsiz kullanım devam edecek

Mevcut bilgiler, Instagram’ın temel kullanımının ücretsiz kalacağını gösteriyor. Kullanıcılar Türkiye’de ve dünyada; gönderi paylaşma, hikâyeler (Stories), keşfet akışı ve mesajlaşma (DM) gibi ana fonksiyonları normal şekilde kullanmayı sürdürecek.

Meta Verified modeli genişleyebilir

Bu iddiaların çıkış noktası, Meta’nın son dönemde abonelik tabanlı hizmetlere daha fazla ağırlık vermesi. Daha önce devreye alınan Meta Verified uygulamasıyla kullanıcılar ücret karşılığında mavi tik, hesap güvenliği ve öncelikli destek gibi bazı ayrıcalıklara erişebiliyor. Şimdi bu yaklaşımın Instagram geneline daha geniş bir şekilde yayılabileceği değerlendiriliyor.

Ücretli olabilecek özellikler neler?

İddialara göre Instagram’da bazı “ileri seviye” seçenekler yalnızca premium abonelik kapsamında sunulabilir. Bu paketlerde; profili ziyaret edenleri görüntüleme, hikâyeleri anonim izleme, daha gelişmiş analiz araçları, reklamsız kullanım ya da yapay zekâ destekli içerik üretimi gibi seçenekler yer alabilir. Ancak konuşulan bu yeniliklerin standart kullanıcılar için zorunlu olmayacağı belirtiliyor.

Reklam gelirine bağımlılık azaltılmak isteniyor