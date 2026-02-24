Şaibe ve rüşvet dosyaları birleşsin talebi

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde CHP İl Başkanı seçilen tutuksuz sanık Özgür Çelik ve taraf avukatları hazır bulundu.
DELEGELERE PARA VAADİ
Duruşmada, tanıklar dinlendi. Tanık Hatip Karaaslan, “Cemil Tugay, Özgür Çelik, Buğra Gökçe, bunlar organize çalışıyorlardı. Delegelere, iş, ev, para gibi vaatlerde bulunuyorlardı. Aylarca bu yolsuzluk parti içinde konuşuldu ancak yöneticiler tarafından bastırıldı. Sağır sultan dahi duydu para dağıtıldığını, biz de CHP’yi korumak için dava açmak zorunda kaldık” diye konuştu. Tanık Yusuf Göğerkaya da, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’le ilgili olarak “Herkesten attıkları oyun fotoğrafını çekmesini istediler. Ben de çekip attım, görselleri de dosyada var. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar kadar para aldı. Biliyorum para aldığını, çünkü bana da para verdi” ifadesini kullandı.
500 BİN AVRO TEKLİF EDİLDİ
Tanık Serda Tandoğan, kurultay zamanı Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı ve parti delegesi olduğunu belirterek “Oylama salonuna geldiğimizde salonun çeşitli yerlerinde yerde cep telefonu kutuları gördüm. Yolda giderken bilmediğim, telefonumda kayıtlı olmayan bir numaradan arandım. 12 kurultay delegesini ikna etmem karşılığında ‘300 mü istiyorsun, 500 mü istiyorsun?’ şeklinde ucu açık bir teklif sundu” dedi. Gazeteci olduğunu belirten tanık Tolgahan Erdoğan ise kendisine söz konusu davada tanık olmaması için 500 bin avro para teklif edildiğini öne sürdü.
1 NİSAN’A ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın, savcının görüşü doğrultusunda “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” davasına bakan mahkemeye muvafakatname yazılarak İstanbul’daki dosyayla birleştirilmesinin talep edilmesine karar verdi. Duruşma, 1 Nisan’a ertelendi.