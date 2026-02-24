Şaibe ve rüşvet dosyaları birleşsin talebi

Duruşmada, tanıklar dinlendi. Tanık Hatip Karaaslan, “Cemil Tugay, Özgür Çelik, Buğra Gökçe, bunlar organize çalışıyorlardı. Delegelere, iş, ev, para gibi vaatlerde bulunuyorlardı. Aylarca bu yolsuzluk parti içinde konuşuldu ancak yöneticiler tarafından bastırıldı. Sağır sultan dahi duydu para dağıtıldığını, biz de CHP’yi korumak için dava açmak zorunda kaldık” diye konuştu. Tanık Yusuf Göğerkaya da, Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’le ilgili olarak “Herkesten attıkları oyun fotoğrafını çekmesini istediler. Ben de çekip attım, görselleri de dosyada var. Erzurum İl Başkanı 300 bin dolar kadar para aldı. Biliyorum para aldığını, çünkü bana da para verdi” ifadesini kullandı.