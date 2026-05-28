Bankalarda borsalar ve bankalar açık mı, kapalı mı? 28-29 Mayıs'ta borsa ve bankalar ne zaman açılacak?

10:41 28/05/2026, Perşembe
G: 29/05/2026, Cuma
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte bankalar ve borsanın çalışma durumu vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu yıl 27-28-29-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde para transferi, EFT, havale ve yatırım işlemlerini planlayan milyonlarca kişi; “Bayramda bankalar açık mı?”, “Borsa İstanbul’da işlemler devam edecek mi?” sorularına yanıt arıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla bayram tatilinin 9 güne çıkarılması sonrası araştırmalar daha da yoğunlaştı.

Bankalarda işlem yapacak vatandaşlar, şubelerin hangi tarihlerde kapalı olacağını ve dijital bankacılık hizmetlerinin devam edip etmeyeceğini merak ederken, yatırımcılar da Borsa İstanbul’un işlem takvimini yakından takip ediyor. Resmi tatil kapsamında kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olurken, finans sektöründeki çalışma düzeni de vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor.

BAYRAMDA BORSA AÇIK MI KAPALI MI?

27-28-29-30 Mayıs tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı'nda borsa kapalı olacak. Bu tarihlerde BIST 100'de alım satım yapılmayacak. 

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nda banka şubeleri kapalı olacak. Vatandaşlar işlerini dijital bankacılık ve ATM üzerinden gerçekleştirebilecek. Bankalar, bayram tatilinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

