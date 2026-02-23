Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özel’in Yavaş kopmasın planı

Özel’in Yavaş kopmasın planı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Özel, Mansur Yavaş.
Özgür Özel, Mansur Yavaş.

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı tartışması, tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine ilişkin belirsizlik sürdükçe yeni bir boyut kazanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “İmamoğlu’nun tutukluluğunun sona ermemesi ve diplomasının kesin olarak iptali halinde anketlere bakılır, kim kazanıyorsa o aday olur” açıklaması, parti içinde alternatif senaryoların resmen masada olduğunun işareti olarak yorumlandı. Özel’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmak istemesi halinde önünde bir engel bulunmadığını ifade etmesi de bu değerlendirmeleri güçlendirdi.

YEDEK ADAY FORMÜLÜ

CHP kaynakları, Özgür Özel’in kendi adaylığını şimdilik kamuoyunda açıkça tartışmaya açmayarak hem parti içi dengeyi korumayı hem de İmamoğlu’na verilen desteği zayıflatmamayı hedeflediğini aktarıyor. Aynı kaynaklara göre Özel, Yavaş’ı ‘örtülü biçimde’ destekleyerek, adaylık tartışmasını erken başlatmaktan özellikle kaçınıyor. “Keçiören krizi” olarak anılan ve Mesut Özarslan’ın istifasıyla başlayan tartışmalar sonrasında parti içinde, Yavaş’ın adaylığının zora girdiği düşünülüyor. Oy kaybının önüne geçilmesi için Yavaş’ın adının seçimlere kadar bilinçli olarak yedek adaylıkta tutulacağını söyleyen kaynaklar, “Yavaş’ın CHP’den koparılmaması için seçimlere kadar adı yedek adaylıkta tutulacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



#Siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Mansur Yavaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri