Özel’in Yavaş kopmasın planı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, “İmamoğlu’nun tutukluluğunun sona ermemesi ve diplomasının kesin olarak iptali halinde anketlere bakılır, kim kazanıyorsa o aday olur” açıklaması, parti içinde alternatif senaryoların resmen masada olduğunun işareti olarak yorumlandı. Özel’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday olmak istemesi halinde önünde bir engel bulunmadığını ifade etmesi de bu değerlendirmeleri güçlendirdi.

CHP kaynakları, Özgür Özel’in kendi adaylığını şimdilik kamuoyunda açıkça tartışmaya açmayarak hem parti içi dengeyi korumayı hem de İmamoğlu’na verilen desteği zayıflatmamayı hedeflediğini aktarıyor. Aynı kaynaklara göre Özel, Yavaş’ı ‘örtülü biçimde’ destekleyerek, adaylık tartışmasını erken başlatmaktan özellikle kaçınıyor. “Keçiören krizi” olarak anılan ve Mesut Özarslan’ın istifasıyla başlayan tartışmalar sonrasında parti içinde, Yavaş’ın adaylığının zora girdiği düşünülüyor. Oy kaybının önüne geçilmesi için Yavaş’ın adının seçimlere kadar bilinçli olarak yedek adaylıkta tutulacağını söyleyen kaynaklar, “Yavaş’ın CHP’den koparılmaması için seçimlere kadar adı yedek adaylıkta tutulacaktır” değerlendirmesinde bulundu.