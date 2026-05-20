Trump'tan İran'a 'anlaşma' baskısı: Bakalım ne olacak?

İran'a tehditlerini sürdüren ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump, İran gündemine ilişkin yaptığı yeni açıklamada, "Şu anda tek soru şu: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?" dedi. İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdıklarını savunan Trump, "İran'ın her şeyi gitti" diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, Connecticut eyaletinde bulunan Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdik"
ABD ordusunun "önemli işler" yaptığını ve yakın zamanda da Venezuela ile İran'da "başarılı adımlar" attığını ifade eden Trump, İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini savundu.
Trump,
"(İran'ın) Her şeyi gitti, donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, neredeyse her şey. Şu anda tek soru şu: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa bir anlaşma imzalayacaklar mı? Bakalım ne olacak?"
diye konuştu.
"Netanyahu ne istersem onu yapacak"
ABD Başkanı Trump, mezuniyet törenine giderken havalimanında yaptığı son açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıları ne kadar erteleyeceği konusunda,
"O (Netanyahu), ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak."
ifadesini kullanmıştı.
