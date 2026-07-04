Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i Dolmabahçe'de kabul etti

NATO zirvesi yaklaşırken temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Edinilen bilgilere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği konuları ele alındı.

Ayrıca, bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.

Erdoğan, Pakistan ile ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.