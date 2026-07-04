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Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif'i Dolmabahçe'de kabul etti

15:394/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi öncesi Türkiye'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı. İki lider daha sonra görüşmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini sürdürüyor.


NATO zirvesi yaklaşırken temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlara bir yenisini daha ekledi.

Pakistan Başbakanı Türkiye'ye geldi


Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.


Karşılama töreni sonrası Erdoğan ile Şerif, ikili görüşmede bulundu.


Edinilen bilgilere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve işbirliği konuları ele alındı.

Ne konuşuldu?


Ayrıca, bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik stratejiler üzerinde duruldu.


Erdoğan, Pakistan ile ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.


Görüşmenin, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.


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