Türk füzesinin menzili İsrail'i korkutuyor: 'Türkiye'nin Somali'deki uzay üssü Tel Aviv için tehdit'

Haberde, söz konusu tesisin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 15 yılda Somali'de yürüttüğü siyasi, askeri ve ekonomik yatırımların "zirve noktası" olarak değerlendirildiği belirtilirken bu sayede Türkiye'nin, balistik füze programının menzilini artırabileceği ve bunun da İsrail açısından potansiyel bir tehdit oluşturabileceği iddia edildi.