Türk füzesinin menzili İsrail'i korkutuyor: 'Türkiye'nin Somali'deki uzay üssü Tel Aviv için tehdit'

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin Somali'de kurmayı planladığı uzay üssünün aynı zamanda füze testleri için kullanılabileceğini öne sürdü. Haberde, Türkiye'nin olası füze menzilinin içinde İsrail'in destek verdiği Somaliland'in de bulunduğu belirtilirken, söz konusu gelişmenin İsrail açısından güvenlik riski oluşturabileceği iddia edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kıtadaki birçok ülke ile yakın ilişkiler kuruluyor.
- Bu ülkelerden birisi de Somali olarak öne çıkarken Türkiye'nin bölgede kuracağı uzay üssü, İsrail'i endişelendirdi.
İsrail'in bilindik gazetelerinden Jerusalem Post, Türkiye'nin Somali'deki yatırımları hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı.
"Uzun menzilli balistik füze test sahası olarak kullanılacak"
Jerusalem Post, Fransız gazetesi Le Monde'a dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin Somali'de inşa ettiği uzay üssünün, aynı zamanda uzun menzilli balistik füze test sahası olarak kullanılacağını öne sürdü.
Uzay alanında iş birliği anlaşması anımsatıldı
Le Monde'un aktardığına göre, Türkiye, Ekim 2025'in ortalarında Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Warsheikh bölgesinde üssün inşasına başladı.
İnşaatın başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hassan Sheikh Mohamud arasında uzay alanında iş birliği anlaşması imzalandığı hatırlatıldı.
İsrail açısından tehdit
Jerusalem Post, Middle East Forum tarafından mayıs ayında yayımlanan bir incelemeye de yer verdi.
Orta Doğu'nun önemli bir kısmı menzil içinde
Söz konusu analizde, Warsheikh'teki tesisin balistik füze test merkezi olarak kullanılması halinde Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'nun önemli bir kısmının menzil içine gireceği öne sürüldü.
- Haberde, düşünce kuruluşunun değerlendirmesine göre tesisin 2 bin kilometreye kadar menzile sahip sistemler için tasarlandığı, bu nedenle İsrail'in mevcut durumda menzil dışında kaldığı ifade edildi.
Somaliland tehlikede
Buna karşın, İsrail'in askeri destek verdiği belirtilen Somaliland'ın, Türkiye'nin olası menzili içerisinde yer aldığına dikkat çekildi.
Jerusalem Post, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde İsrail'e yönelik söylemlerini sertleştirdiğini belirterek Türkiye'nin, İsrail'e karşı askeri müdahale tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.
Somaliland'ı tanıyan ilk İsrail olmuştu
Somali’nin kuzeyinde "Somaliland" adıyla oluşturulmak istenen ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan yapıyı, İsrail ülke olarak tanıyan ilk devlet olmuştu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada, söz konusu adımın, Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirmişti.
Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkesindeki maden arama faaliyetlerinin Türkiye'ye verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini vurgulamıştı.