Düğün zehir oldu: Onlarca kişi yemekten zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, aynı düğüne katılan ve yemekten yiyen bazı vatandaşların çevre il ve ilçelerdeki hastanelere de benzer şikayetlerle başvurduğu öğrenildi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere müracaat eden vatandaşların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.