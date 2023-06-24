‘Kurban nasıl kesilir?’ sorusu 2023 Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer aldı. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar bu konuda hem bilinçlenmek hem de uygulama kısmında sünnetlere uymak için araştırmalarda bulunuyor. Peki kurban nasıl kesilir, nasıl niyet edilir? Kurban keserken nelere dikkat etmek gerekir? İşte soruların yanıtları.