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Sokakta kurban kesimi yapanlara para cezası kesilecek

Kurban Bayramı'nda park ve cadde gibi kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara ceza uygulanacak. Peki, sokakta kurban kesmenin cezası ne kadar?

16:03 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kurban kesmek

Kurban kesmek

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için ceza ödenecek.

SOKAKTA KURBAN KESME CEZASI NE KADAR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, kurban kesim yerlerinde gerekli kurallara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde ise 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek.

Kurban kesimi sonucu çevre kirliliğine neden olmaması için alınan tedbirler kapsamında atıklar sızdırmaz, dayanıklı ve yüksek yoğunluklu siyah polietilen torbalara torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbalar, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak Kurban Bayramı süresince düzenli hizmet verecek belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek. (DHA)



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