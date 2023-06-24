Kurban Bayramında kurban etinin bir miktarı komşuya, ihtiyaç sahiplerine ve yakınlara dağıtılır. Geriye kalanı ise afiyetle tüketilir. Ancak yumuşacık lokum gibi et pişirmek için doğru yöntemleri bilmeniz gerekir.

KURBAN ETİ NASIL PİŞİRİLİR?

Kurban etini dinlendirmelisiniz.

Kendi yağıyla pişirmelisiniz.

Doğru sıcaklıkta pişirmelisiniz.

Aromatik sebzeler ekleyebilirsiniz.

Tuz, baharat pişmeye yakın eklenmelidir.

Pişirme sırasında etleri delmemelisiniz.

Eti piştikten sonra dinlendirmelisiniz.

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Eti kemikleri ile saklamak yerine kıyma kuşbaşı et gibi küçük parçalar haline getirmek ve sonrasında saklama poşetleri ile tek yemeklik kullanmak için buzlukta dondurmak etten en iyi şekil

de faydalanmanızı sağlayacaktır.

Kurban etlerini buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda -18 derecede 6 ay ya da buzdolabının +4 derecelik alt kısmında 2-3 gün güvenilir bir şekilde saklayabilirsiniz.

Dondurduğunuz etleri çözdürürken derin dondurucudan eti 1 gün önceden buzdolabına indirerek çözdürmeye çalışınız. Tezgah veya kalorifer peteği üzerinde çözdürme yapmak yada sıcak su altına tutmak etin içerinde bakteri üremesine yol açacaktır.

Et hazırlanma için kullandığınız kesme tahtaları ve bıçaklarını meyve ve sebze hazırlama için kullanmayınız.

Etlerinizi pişirirken fırınlama, haşlama veya düdüklü tencere kullanarak pişirme yöntemleri kullanabilirsiniz. Izgara yapmaya karar verdiyseniz et ile ızgara ateşinin arasının çok yakın olmamasına (15 cm’den kısa) etin kömürleşerek kanserojen madde üretmemesine özen gösteriniz.

Kırmızı eti yağlı yemeye veya kızartmaya alışkınsanız eti kendi yağı ve suyu ile kısıt ateşte pişirirken, pişmeye yakın kimyon, kekik gibi baharatları eklemek bu alışkanlığınızdan sizi uzaklaştırabilir.







