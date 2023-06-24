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Arefe günü ne zaman 2023?

2023'ün ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tarihi artık geldi. Kurban Bayramı için tatil beklentisine giren vatandaşlar, bu yılın takvimini inceliyor. Öte yandan bu yılın Kurban Bayramı arefesinin tarihi de sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Arefe günü ne zaman idrak edilecek? 2023 Kurban Bayramı arefesi hangi gün?

15:06 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arefe günü

Arefe günü

Kurban Bayramı Arefe günü ne zaman 2023 yılı için araştırılıyor. Bayrama hazırlık yapılacak özel gün anlamı ve önemi ile gündemdeki yerini aldı. Zilhicce ayı içerisinde idrak edilen yılın ikinci bayramı hac ayında gerçekleşiyor. Peki, Kurban Bayramı arefesi hangi gün?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLDU!

2023 yılında 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk gelecek Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi.

"Kurban Bayramı'nda 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır"

KURBAN BAYRAMI ARİFE GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi ile Kurban Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre arefe günü 27 Haziran tarihinde idrak edilecek.

AREFE GÜNÜ YARIM MI, RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre arefe gününün tamamı da bayram tatili kapsamında yer alacak.



#arefe günü
#kurban bayramı
#arefe günü 2023
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Arefe günü ne zaman 2023?