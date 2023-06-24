Arefe, kurban bayramının bir gün öncesi zilhicce ayının dokuzuncu günü olarak bilinmektedir. Hac ibadetinin en önemli farzı vakfenin yapıldığı Arafat’ın diğer adı olan arefe günü hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır. Bu hadislerden bazılarında Allahü Teala nezdinde Arefe gününden daha faziletli hiçbir gün olmadığı belirtilmektedir. Bu önemli günün feyzinden ve bereketinden faydalanmak için oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Peki Arefe gününün önemi ve faziletleri neler? Arefe gününde oruç tutmanın faziletleri neler? İşte soruların yanıtları.