‘Hangi hayvanlar kurban olmaz, hangi hayvanlar kurban edilebilir?’ sorusu yaklaşan Kurban Bayramı kapsamında gündemde yer aldı. 2023 Kurban Bayramı İslam dünyasında büyük bir coşku ve heyecanla bekleniyor. 28 Haziran Çarşamba günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın en önemli ibadeti kurban kesmek. Kurban kesme hakkında hangi hayvanların kurban edilemeyeceği birçok Müslüman vatandaşın merak ettiği soru olarak karşımıza çıkıyor. Peki Hangi hayvanlar kurban olmaz, hangi hayvanlar kurban edilir? İşte detaylar.