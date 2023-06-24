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Kurban bayramı tatili ne zaman bitecek?

Müslüman'ı kurban bayramı heyecanı sardı. İslam aleminin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı'nda, Hac ibadetinin yanı sıra kurban kesme ibadeti de yapılır. Maddi durumu yetersiz kişilerin et yemesi amacı taşıyan bu bayramda, kurbanlar Allah için kesilir ve eti fakirlere dağıtılır. Kurban bayramı tatili 9 gün oldu. Kurban bayramı tatili bugünden itibaren başlamış oldu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?

11:45 . 24/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kurban bayramı tatili

Kurban bayramı tatili

Kurban Bayramı 2023 yılında, 28 Haziran Çarşamba günü eda edilmeye başlanacak. 4 gün süren bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamında sona erecek. Kurban bayramı tatili ise 9 gün sürecek. Peki, Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ BAŞLADI MI?

6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;

"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kurban Bayramı tatili 24 Haziran - 2 Temmuz arasında yapılacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.

2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre arefe gününün tamamı da bayram tatili kapsamında yer alacak.



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Kurban bayramı tatili ne zaman bitecek?