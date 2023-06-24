Kurban bayramı tatili
Kurban Bayramı 2023 yılında, 28 Haziran Çarşamba günü eda edilmeye başlanacak. 4 gün süren bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamında sona erecek. Kurban bayramı tatili ise 9 gün sürecek. Peki, Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ BAŞLADI MI?
6 Haziran tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatili hakkında şunları söyledi;
"Kurban Bayramı ile ilgili özellikle turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Bu kararımızın da tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?
Kurban Bayramı tatili 24 Haziran - 2 Temmuz arasında yapılacak.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı gününe denk geliyor.
2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.
Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran Salı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre arefe gününün tamamı da bayram tatili kapsamında yer alacak.