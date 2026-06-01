Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Irak basını duyurdu: Ummu Kasr Limanı yakınlarındaki gemide patlama

Irak basını duyurdu: Ummu Kasr Limanı yakınlarındaki gemide patlama

18:201/06/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Ummu Kasr Limanı'ndan ayrılan Panama bayraklı gemide patlama meydana geldi (Foto Arşiv)
Ummu Kasr Limanı'ndan ayrılan Panama bayraklı gemide patlama meydana geldi (Foto Arşiv)

Irak basını, Ummu Kasr Limanı'ndan yükünü boşalttıktan sonra ayrılan Panama bayraklı "MSC SARISKY V" isimli gemide patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede güvenlik alarmı verilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Irak basını, ülkenin güneyinde Basra Körfezi'ndeki Ummu Kasr Limanı yakınlarında Panama bayraklı bir yük gemisinde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Irak televizyon kanalı Alsumaria News'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, yükünü boşalttıktan sonra Ummu Kasr Limanı'ndan ayrılan Panama bayraklı
"MSC SARISKY V"
isimli gemide patlama meydana geldi.

Resmi bir açıklama yapılmadı

Geminin durumu ve patlamanın niteliğine ilişkin detay verilmezken, Iraklı yetkililerden olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ummu Kasr Limanı'nın yer aldığı Hor Abdullah bölgesi, Irak ile Basra Körfezi arasında önemli bir deniz ulaşım hattı olarak biliniyor. Bölgede zaman zaman deniz trafiğine ilişkin çeşitli güvenlik olayları yaşanıyor.



#Irak
#Gemi
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? MEB 2026 LGS sınav yerleri sorgulama ekranı