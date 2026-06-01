Irak basını duyurdu: Ummu Kasr Limanı yakınlarındaki gemide patlama

Irak basını, Ummu Kasr Limanı'ndan yükünü boşalttıktan sonra ayrılan Panama bayraklı "MSC SARISKY V" isimli gemide patlama meydana geldiği bildirildi. Bölgede güvenlik alarmı verilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
Resmi bir açıklama yapılmadı
Geminin durumu ve patlamanın niteliğine ilişkin detay verilmezken, Iraklı yetkililerden olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ummu Kasr Limanı'nın yer aldığı Hor Abdullah bölgesi, Irak ile Basra Körfezi arasında önemli bir deniz ulaşım hattı olarak biliniyor. Bölgede zaman zaman deniz trafiğine ilişkin çeşitli güvenlik olayları yaşanıyor.